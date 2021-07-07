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17:05 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Источник: Reuters

«Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — сказал он.

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Глава ВОЗ назвал «морально несостоятельной и неэффективной для общественного здравоохранения» стратегию «вакцинного национализма», вследствие которой «горстка стран имеет львиную долю» вакцин. Он напомнил, что некоторые государства с широким охватом прививками ослабляют санитарные ограничения, «как будто пандемия уже закончилась».

Одновременно «слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций». Это происходит на фоне «быстрого перемещения вариантов» коронавируса и «шокирующего неравенства в вакцинации».

Гендиректор обратил внимание на острую нехватку кислорода и лечебных средств, что «вызывает волну смертей в Африке, Азии и Латинской Америке».

«С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща», — констатировал Гебрейесус.

Он призвал министров финансов и руководителей центральных банков Группы двадцати (G20), которые соберутся на встречу на нынешней неделе, «предпринять срочные шаги, чтобы положить конец пандемии, обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья».

Глава ВОЗ ожидает, что G20 и «другие лидеры» поддержат объявленные ранее ВОЗ цели: достижение уровня вакцинации населения во всех странах мира в 10% к сентябрю, в 40% к концу 2021 года и в 70% к середине 2022 года.

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