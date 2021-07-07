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17:54 (мск), источник: Известия

Путин анонсировал старт выплат семьям со школьниками с 1 августа

Старт широкой кампании по единовременным выплатам семьям со школьниками запланирован на 1 августа текущего года. Об этом в среду, 7 июля, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Источник: Reuters

«С 1 августа должна стартовать достаточно широкая кампания единовременной помощи выплат всем семьям детей-школьников», — сказал глава государства.

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Представить доклад о ходе подготовки к реализации кампании Путин поручил главе Минтруда Антону Котякову.

3 мая сообщалось, что российский лидер распорядился в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Тогда российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

Как отмечал глава Минтруда, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для получения такой выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты.

Кроме этого, 23 апреля в Госдуму был внесен законопроект о ежегодных выплатах по 10 тыс. рублей родителям школьников.

Документом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.

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