Путин анонсировал старт выплат семьям со школьниками с 1 августа

«С 1 августа должна стартовать достаточно широкая кампания единовременной помощи выплат всем семьям детей-школьников», — сказал глава государства.
Представить доклад о ходе подготовки к реализации кампании Путин поручил главе Минтруда Антону Котякову.
3 мая сообщалось, что российский лидер распорядился в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Тогда российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.
Как отмечал глава Минтруда, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для получения такой выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты.
Кроме этого, 23 апреля в Госдуму был внесен законопроект о ежегодных выплатах по 10 тыс. рублей родителям школьников.
Документом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.