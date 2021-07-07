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18:39 (мск), источник: Известия

Выплата в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа

Выплату в 10 тыс. рублей на детей от шести до 18 лет семьи в России начнут получать с 16 августа. Об этом заявил в среду, 7 июля, глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, с 15 июля начнут принимать заявления на единовременную выплату. Она положена на детей от шести до 18 лет, а также на детей старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, продолжающие обучение в школе, напомнил министр.

«По вашему поручению, Владимир Владимирович (Путин — Ред), выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу. Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа», — сказал Котяков на совещании главы государства с членами правительства.

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Он уточнил, что такой мерой поддержки, как планируется, будут охвачены более 20 млн детей. Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

Вместе с этим сам Путин на совещании заявил, что широкая кампания по единовременным выплатам семьям со школьниками должна стартовать с 1 августа текущего года.

3 мая сообщалось, что президент поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение Путин озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Тогда российский лидер уточнял, что родители должны получить выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

Законопроект о ежегодных выплатах предусматривает предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.

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