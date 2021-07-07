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20:59 (мск), источник: РБК

«Роскосмос» втрое сократил оценку расстояния сближения МКС с космическим мусором

Неизвестный объект, относящийся к космическому мусору, пролетит намного ближе к Международной космической станции (МКС), чем предполагалось ранее. Об этом говорится на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Источник: Reuters

«Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров», — уточняется в сообщении. Это данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша (АСПОС ОКП).

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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что минимальное расстояние между МКС и объектом составит 4,8 км. По его словам, «Роскосмос» не считает это угрозой для станции. Рогозин уточнил, что речь идет о космическом мусоре.

Дрейфующий в космосе объект и МКС сблизятся 8 июля в 16:16 мск.

По данным информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш», всего в прошлом году российская система предупреждения об опасных ситуациях зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.

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