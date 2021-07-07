«Роскосмос» втрое сократил оценку расстояния сближения МКС с космическим мусором

«Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров», — уточняется в сообщении. Это данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша (АСПОС ОКП).
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что минимальное расстояние между МКС и объектом составит 4,8 км. По его словам, «Роскосмос» не считает это угрозой для станции. Рогозин уточнил, что речь идет о космическом мусоре.
Дрейфующий в космосе объект и МКС сблизятся 8 июля в 16:16 мск.
По данным информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш», всего в прошлом году российская система предупреждения об опасных ситуациях зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.