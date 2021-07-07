Росстат сообщил о подорожании путевок в Турцию почти на 40%

Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июне увеличилась на 38,9% по сравнению с маем этого года. Такие данные приводит Росстат.
«В июне среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездка на отдых в Турцию — на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 10,7%, санатории — на 6,5%, экскурсионные туры по России — на 0,7%. В то же время поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 1,3%», — говорится в отчете.
По подсчетам Росстата, цены на проживание в одно- и двухзвездочных отелях увеличилась на 5,6% и 4,2% соответственно, хостелах — на 2,9%. А вот цены на проживание в трехзвездочных отелях снизилась на 2,5%, а четырех- и пятизвездочных — на 6,3%. В целом цены на услуги гостиниц и иных мест размещения в России в июне уменьшились на 1,21% по сравнению с майскими, с начала года они выросли на 18,61%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 20,67%.
В отчете также отмечается, что санаторно-оздоровительные услуги подорожали за месяц на 9,01%, с начала года — на 13,1%, а за год — на 12,39%. Цены на услуги зарубежного туризма в июне увеличились на 5,37%.
Стоимость на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования в июне выросла от 2,7% до 23,8%. Авиабилеты экономкласса подорожали на 1,8%, поездки в такси — на 1,1%, аренда автомобиля — на 0,8%.
Российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией в середине июня.
С 22 июня российские авиакомпании могут выполнять пассажирские рейсы не только в Стамбул, но и в Анталью, Бодрум и Даламан.
После этого турфирмы сообщили о резко подорожавших путевках в Турцию.
Несмотря на это, россияне начали менять путевки на отечественные направления на туры в Турции. Как выяснил РБК, отдых здесь подорожал минимум на 20%, но все равно остается дешевле, чем на российских курортах.