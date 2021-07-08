Опрос показал процент не изучающих трудовые договоры россиян

При этом 9% опрошенных убеждены, что граждане вообще не читают трудовые договоры. Вместе с тем лишь 37% работодателей считают, что в процессе трудоустройства будущие сотрудники всегда или почти всегда изучают договор перед тем, как его подписать.
Кроме того, отношение к таким документам различается в зависимости от направления деятельности организации, полагают аналитики. Так, представители сферы недвижимости чаще других отмечают, что их соискатели всегда или почти всегда читают трудовой договор (46% против 37% в среднем по стране).
По мнению карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, многие сотрудники считают трудовой договор формальностью, потому и не уделяют ему должного внимания. При этом он отмечает большую внимательность к таким документам со стороны соискателей на руководящие должности, так как они предполагают высокую ответственность.
Тем не менее всем соискателям в обязательном порядке нужно внимательно читать трудовой договор, подчеркивают опрошенные «Известиями» эксперты. В пользу данного тезиса говорит исследование правовой грамотности россиян. Согласно его результатам, трудовые отношения входят в топ-3 сфер, в которых права граждан страны нарушаются чаще всего. Невнимательное отношение специалистов к трудовым договорам при устройстве на работу создает предпосылки для подобных нарушений.