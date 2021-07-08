10:46 (мск), источник: Аргументы и факты
Как изменится обучение в вузах с 1 сентября?
Вузы определяются с тем, смогут ли студенты учиться офлайн в новом учебном году и нужна ли будет для этого прививка от коронавируса.
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Минобрнауки планирует начать учебный год во всех вузах страны 1 сентября. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков 23 июня.
Между тем министр отметил, что окончательное решение о формате начала учебного года будет принято в августе. Оно будет зависеть от фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов.
Как вузы планируют организовать обучение с 1 сентября, какие из них уже приняли решение о форме обучения в новом учебном году, а какие это сделают в конце лета, а также как студентов будут заселять в общежития, разбирался АиФ.ru.
Российские вузы в основном планируют начать новый учебный год в смешанном формате с применением дистанционных технологий. Часть студентов будет учиться очно, а часть — удаленно. Об этом рассказал в конце июня президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Он отметил, что вузы имеют право допускать в аудитории только студентов с сертификатами о вакцинации, справками о наличии антител, выработанных после болезни, или справками о медотводе от прививки. Остальным же студентам могут предложить удаленное обучение.
В Минобрнауки РФ ТАСС сообщили, что ректоры вузов вправе принимать подобные решения.
В середине июня Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал вузам столицы начать новый учебный год в гибридном формате. Речь идет о том, чтобы пускать в университет на очные занятия только тех студентов, которые привились от коронавируса, имеют справку о наличии антител либо о медотводе. Остальные студенты смогут обучаться только в удаленном режиме.
Аналогичную рекомендацию в конце июня дал Совет ректоров вузов Петербурга и Ленобласти.
Многие столичные вузы уже приняли решение ввести смешанную форму обучения.
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал приказ о том, что с 1 сентября на очные занятия будут допущены только студенты, прошедшие вакцинацию, имеющие антитела после заболевания или медотвод от прививки. Однако несовершеннолетних, то есть большое число первокурсников, эти правила не коснутся, пишет «Коммерсант».
В Московском энергетическом институте (НИУ МЭИ) совершеннолетних студентов допустят к занятиям только после вакцинации, сообщил изданию проректор вуза Евгений Лейман. В негосударственном Российском новом университете (РосНОУ) пары в корпусах вуза смогут посещать только студенты, которые сделали прививки, имеют антитела или медотвод, а также несовершеннолетние, заявил проректор вуза Григорий Шабанов.
Кроме того, прививки от коронавируса для посещения очных занятий понадобятся студентам Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), рассказали в приемных вузов «Коммерсанту».
В Высшей школе экономики (ВШЭ) выпустили приказ «Об особенностях организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ ВШЭ в 2021—2022 учебном году». Студенты младше 18 лет смогут приступить к обучению в очном формате. А совершеннолетние, отказавшиеся от прививки и не имеющие противопоказания к ней, смогут посещать очно только практические и лабораторные занятия, по которым невозможно организовать дистанционное обучение. Максимальная наполняемость таких групп составит 15 человек.
Допускать к очным занятиям только студентов с прививкой планирует Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), пишет «Коммерсант». На дистанционное обучение хотят отправить даже тех студентов, у которых есть противопоказания к вакцинации.
Финансовый университет при правительстве РФ намерен рассмотреть рекомендации Совета ректоров, а Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» готов начать обучение с 1 сентября в смешанной форме. Об этом ТАСС сообщили в
Некоторые вузы планируют позже принять решение о формате обучения с 1 сентября. В их числе МГУ им. М. В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства (РАНХиГС), РНИМУ имени Пирогова, Российский университет транспорта (МИИТ) и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. В МГУ форма обучения будет выбрана исходя из количества вакцинированных студентов и сотрудников, а в Бауманском университете — из эпидемиологической обстановки в городе, пишет ТАСС. В РАНХиГС решение примут с учетом того, какая заболеваемость коронавирусом будет в конце лета, сообщили в
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Смешанный формат обучения с 1 сентября не планирует вводить ГИТИС, сообщил ТАСС ректор вуза Григорий Заславский. По его словам, обучение в этом заведении невозможно в
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Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть возможность проведения вакцинации среди иностранных студентов. Об этом сказано в постановлении Совфеда «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и
МГУ уже предоставил доступ к вакцинированию иностранным обучающимся, сообщил Садовничий.
Вузам разрешено заселять в общежития только привитых студентов или имеющих медотвод, сообщает ТАСС со ссылкой на
Финансовый университет при правительстве РФ уже обязал учащихся, которые заселяются в общежития, иметь при себе справку о вакцинации или документ о противопоказаниях.
В НИУ МЭИ рассказали «Коммерсанту», что общежития вуз предоставит только вакцинированным. В ВШЭ, напротив, заявили, что все первокурсники, с сертификатами о вакцинации или без них, смогут заселиться в общежития и арендные дома.
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В общежития
В целом вузы