Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты После появления обновленных бумажных десятирублевок монеты могут выпускать в чуть меньших количествах
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
10:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Как изменится обучение в вузах с 1 сентября?

Вузы определяются с тем, смогут ли студенты учиться офлайн в новом учебном году и нужна ли будет для этого прививка от коронавируса.

Источник: РИА "Новости"

Минобрнауки планирует начать учебный год во всех вузах страны 1 сентября. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков 23 июня.

Между тем министр отметил, что окончательное решение о формате начала учебного года будет принято в августе. Оно будет зависеть от фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов.

Как вузы планируют организовать обучение с 1 сентября, какие из них уже приняли решение о форме обучения в новом учебном году, а какие это сделают в конце лета, а также как студентов будут заселять в общежития, разбирался АиФ.ru.

Какую форму обучения хотят выбрать вузы?

Российские вузы в основном планируют начать новый учебный год в смешанном формате с применением дистанционных технологий. Часть студентов будет учиться очно, а часть — удаленно. Об этом рассказал в конце июня президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Новость
Девушка, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, дала совет поступающим

Он отметил, что вузы имеют право допускать в аудитории только студентов с сертификатами о вакцинации, справками о наличии антител, выработанных после болезни, или справками о медотводе от прививки. Остальным же студентам могут предложить удаленное обучение.

В Минобрнауки РФ ТАСС сообщили, что ректоры вузов вправе принимать подобные решения.

Как организуют обучение вузы Москвы и Санкт-Петербурга?

В середине июня Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал вузам столицы начать новый учебный год в гибридном формате. Речь идет о том, чтобы пускать в университет на очные занятия только тех студентов, которые привились от коронавируса, имеют справку о наличии антител либо о медотводе. Остальные студенты смогут обучаться только в удаленном режиме.

Аналогичную рекомендацию в конце июня дал Совет ректоров вузов Петербурга и Ленобласти.

Какие учебные заведения будут вводить смешанный формат обучения?

Многие столичные вузы уже приняли решение ввести смешанную форму обучения.

Новость
Кравцов рассказал об отношении Минпросвещения к ЕГЭ

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал приказ о том, что с 1 сентября на очные занятия будут допущены только студенты, прошедшие вакцинацию, имеющие антитела после заболевания или медотвод от прививки. Однако несовершеннолетних, то есть большое число первокурсников, эти правила не коснутся, пишет «Коммерсант».

В Московском энергетическом институте (НИУ МЭИ) совершеннолетних студентов допустят к занятиям только после вакцинации, сообщил изданию проректор вуза Евгений Лейман. В негосударственном Российском новом университете (РосНОУ) пары в корпусах вуза смогут посещать только студенты, которые сделали прививки, имеют антитела или медотвод, а также несовершеннолетние, заявил проректор вуза Григорий Шабанов.

Кроме того, прививки от коронавируса для посещения очных занятий понадобятся студентам Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), рассказали в приемных вузов «Коммерсанту».

В Высшей школе экономики (ВШЭ) выпустили приказ «Об особенностях организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ ВШЭ в 2021—2022 учебном году». Студенты младше 18 лет смогут приступить к обучению в очном формате. А совершеннолетние, отказавшиеся от прививки и не имеющие противопоказания к ней, смогут посещать очно только практические и лабораторные занятия, по которым невозможно организовать дистанционное обучение. Максимальная наполняемость таких групп составит 15 человек.

Какие еще вузы планируют ввести подобные ограничения?

Допускать к очным занятиям только студентов с прививкой планирует Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), пишет «Коммерсант». На дистанционное обучение хотят отправить даже тех студентов, у которых есть противопоказания к вакцинации.

Новость
Большинство жителей России выступило за отмену ЕГЭ

Финансовый университет при правительстве РФ намерен рассмотреть рекомендации Совета ректоров, а Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» готов начать обучение с 1 сентября в смешанной форме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах вузов.

В каких учебных заведениях еще не приняли решение?

Некоторые вузы планируют позже принять решение о формате обучения с 1 сентября. В их числе МГУ им. М. В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства (РАНХиГС), РНИМУ имени Пирогова, Российский университет транспорта (МИИТ) и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. В МГУ форма обучения будет выбрана исходя из количества вакцинированных студентов и сотрудников, а в Бауманском университете — из эпидемиологической обстановки в городе, пишет ТАСС. В РАНХиГС решение примут с учетом того, какая заболеваемость коронавирусом будет в конце лета, сообщили в пресс-службе вуза.

В Санкт-Петербурге вопрос о переходе студентов на офлайн-занятия находится в компетенции Роспотребнадзора. Поэтому вузы смогут открыть двери для студентов или их части, только если будет выпущено соответствующее постановление. К этому готовы в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ), Петербургском государственном университете путей сообщения (ПГУПС) и в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, пишет «Комсомольская правда».

Какие вузы не будут вводить гибридный формат обучения?

Смешанный формат обучения с 1 сентября не планирует вводить ГИТИС, сообщил ТАСС ректор вуза Григорий Заславский. По его словам, обучение в этом заведении невозможно в онлайн-формате. Поэтому к очному обучению допустят только тех, кто имеет антитела или вакцинировался. «Это будет выбор каждого человека: если хочешь учиться в ГИТИСе, значит, нужно переболеть или вакцинироваться», — заявил Заславский.

В пресс-службе Московского финансово-юридического университета (МФЮА) сообщили, что с сентября посетить очные занятия в стенах вуза смогут все студенты очной формы обучения, пишет «Коммерсант».

Как смогут сделать прививку иностранные студенты?

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть возможность проведения вакцинации среди иностранных студентов. Об этом сказано в постановлении Совфеда «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан», пишет ТАСС.

МГУ уже предоставил доступ к вакцинированию иностранным обучающимся, сообщил Садовничий.

Как будут заселять студентов в общежития?

Вузам разрешено заселять в общежития только привитых студентов или имеющих медотвод, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Новость
Воспитание патриотизма включили в образовательный стандарт

Финансовый университет при правительстве РФ уже обязал учащихся, которые заселяются в общежития, иметь при себе справку о вакцинации или документ о противопоказаниях.

В НИУ МЭИ рассказали «Коммерсанту», что общежития вуз предоставит только вакцинированным. В ВШЭ, напротив, заявили, что все первокурсники, с сертификатами о вакцинации или без них, смогут заселиться в общежития и арендные дома.

В Санкт-Петербурге Совет ректоров вузов рекомендовал запрашивать у совершеннолетних ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при заселении в общежития. Однако пока неясно, как поступить со студентами, которым еще не исполнилось 18 лет.

В общежития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого смогут поселиться студенты с прививками и ПЦР-тестами. Для остальных, вероятно, выделят отдельные зоны, пишет «Комсомольская правда».

В целом вузы Санкт-Петербурга пока не могут дать однозначный ответ о порядке заселения в общежития и ждут рекомендаций Роспотребнадзора.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Войну пережил лишь один. Первые Герои Советского Союза
Люди стали счастливее: итоги эксперимента с четырехдной рабочей неделей
Франция призвала ЕС не признавать вакцины от COVID из России
В России изменился порядок назначения новых пособий
«Шансов нет»: под развалинами в Майами перестали искать выживших
Врач предупредил о появлении суперштамма коронавируса
Названы самые невостребованные среди россиян профессии
Лавров назвал честью предложение Путина войти в список «ЕР»
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Отпуск в Крыму сильно подорожает
Потеряете права, если так перевозите собаку в авто
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Дети
День семьи, любви и верности: 30 нежных фотографий 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Семья — это, пожалуй, самое важное, что есть у нас,  независимо от того, где мы живем. Мы собрали самые трогательные снимки семей со всего мира, опубликованные сайтом для профессиональных фотографов Agora. Листайте галерею!
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Как влияет на людей красный цвет в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь