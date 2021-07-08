08:42 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы самые невостребованные среди россиян профессии
Определены самые невостребованные среди россиян профессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».
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По итогам изучения 500 тысяч вакансий в тройку лидеров вошли
Спрос на трансфузиологов за год вырос в четыре раза, и ставки открыты по всей стране. При этом врачам готовы предложить жилье, также рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Нехватка рабочего персонала же появилась
Требования к
1 июля были названы сферы с самым большим ростом зарплат в России. Медианные зарплаты во втором квартале больше всего выросли в банковской сфере (на 15 процентов по отношению к первому кварталу). Также зарплаты увеличились у россиян, занятых в
По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.