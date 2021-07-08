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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

В России создадут реестр бездомных

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"
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Минтруду и МВД необходимо будет рассмотреть вопрос о целесообразности разработки соответствующего проекта, направленного на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия «гражданин без определенного места жительства».

Минстрою и Минфину поручено проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья. Минздрав должен будет разработать методические рекомендации по обеспечению граждан из этой группы медицинской помощью.

Еще одно поручение Голиковой адресовано Минфину и МВД. Им нужно будет проработать вопрос об изменении размера или порядка уплаты госпошлины за выдачу паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность.

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