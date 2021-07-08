11:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Проценко: жара усугубляет течение COVID-19
Течение COVID-19 ухудшается
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Жара и COVID — это очень плохое сочетание. Если не тяжелый COVID, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов.
Медик добавил, что сейчас в больницы кладут пожилых пациентов с нетяжелым течением COVID-19, но в тяжелом состоянии
Накануне президент России Владимир Путин встретился в режиме