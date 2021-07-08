Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты После появления обновленных бумажных десятирублевок монеты могут выпускать в чуть меньших количествах
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
77 народных традиций Ивана Купала
11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Проценко: жара усугубляет течение COVID-19

Течение COVID-19 ухудшается из-за жары, особенно у пожилых пациентов. Об этом сообщил главврач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в эфире Youtube-программы «Соловьев LIVE».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 759 мм рт. ст. 4 м/с
COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:14 (мск)В Москве выявлены новые случаи COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»
Жара и COVID — это очень плохое сочетание. Если не тяжелый COVID, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов.
Денис Проценко
(цитата по «Интерфаксу»)
Читайте также
Представитель ВОЗ заявила, что вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

Медик добавил, что сейчас в больницы кладут пожилых пациентов с нетяжелым течением COVID-19, но в тяжелом состоянии из-за сочетания заболевания с жарой. Денис Проценко призвал граждан вакцинироваться. По его словам, сейчас в Коммунарке лечатся около тысячи пациентов с коронавирусом. 285 из них находятся в реанимации, а 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Накануне президент России Владимир Путин встретился в режиме видео-конференц-связи с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась о ситуации с коронавирусом, настаивая, что она все еще под контролем даже в принимающем Евро-2020 Санкт-Петербурге.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Вакцинировать 90% населения". Мишустин дал новое указание
Несмотря на поражение в Евро-2020, Шунин может стать лучшим вратарем
Франция призвала ЕС не признавать вакцины от COVID из России
Как изменится обучение в вузах с 1 сентября
Врач предупредил о появлении суперштамма коронавируса
Названы лучшие фотографии на тему дома и семьи в изоляции
В России за сутки выявили более 24,8 тыс. новых случаев COVID
Тест: Угадайте, на каком языке так признаются в любви
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Раскрыта частота побочных эффектов от «Спутника V» Данные опубликованы в Аргентине.
Hi-Tech
ВВС США показали «убийцу» российского С-400 «Триумф» Посмотрите на него
Горячие темы на Авто
Алаверды 324
Размышляю--- 250
Тревожность. 180
Резко подорожало моторное масло 102
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Популярные темы на «Детях»
А ни о чем 603
Про наболевшее 391
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 382
Забирает игрушки 353
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Как влияет на людей красный цвет в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь