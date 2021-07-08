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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Россию могут включить в европейскую программу COVID-сертификатов

Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса, сообщил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Россиян могут включить в систему COVID-сертификатов, что позволит им путешествовать.

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Источник: AFP 2021

«Существует так называемая система европейского COVID-сертификата… И законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других COVID-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе», — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС (цитата по «РИА Новости»).

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Эдерер сообщил, что Брюссель предлагает провести такие дискуссии. «Если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники», — отметил посол.

Он добавил, что россияне находятся на первом месте по получению шенгенских виз. «Из-за пандемии цифра снизились, но даже сейчас россияне остаются наибольшей по численности группой по поданным заявкам и по полученным шенгенским визам», — заявил Маркус Эдерер.

Напомним, что 9 июня Европарламент на пленарном заседании утвердил введение COVID-сертификатов. Документ может содержать три варианта данных: информацию о вакцинации от COVID-19, отрицательных ПЦР-тестах или о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Сертификат доступен бесплатно в электронном и бумажном виде, а также на национальном и английском языках. Обладающие им жители ЕС освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу.

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