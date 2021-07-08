Россию могут включить в европейскую программу COVID-сертификатов

«Существует так называемая система европейского COVID-сертификата… И законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других COVID-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе», — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС (цитата по «РИА Новости»).
Эдерер сообщил, что Брюссель предлагает провести такие дискуссии. «Если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники», — отметил посол.
Он добавил, что россияне находятся на первом месте по получению шенгенских виз. «Из-за пандемии цифра снизились, но даже сейчас россияне остаются наибольшей по численности группой по поданным заявкам и по полученным шенгенским визам», — заявил Маркус Эдерер.
Напомним, что 9 июня Европарламент на пленарном заседании утвердил введение COVID-сертификатов. Документ может содержать три варианта данных: информацию о вакцинации от COVID-19, отрицательных ПЦР-тестах или о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Сертификат доступен бесплатно в электронном и бумажном виде, а также на национальном и английском языках. Обладающие им жители ЕС освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу.