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14:13 (мск), источник: Sobaka.ru

Появился первый кодекс этичного вождения электросамокатов. С иллюстрациями от арт-группы «Явь»

Он содержит восемь правил.

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В России появился первый кодекс этичного вождения электросамокатов. Первые постеры, информирующие о безопасном поведении в городе, появились на улицах Москвы — иллюстрации для них создали участники петербургской арт-группы «Явь».

Социальную информационную кампанию о безопасном поведении на электросамокатах в городе запустили кикшеринговые сервисы Urent, «Ситимобил» и Whoosh. По их мнению, кикшеринг — это новый вид городской мобильности, и чтобы он был удобен и безопасен для всех жителей города, необходимо особое внимание уделить культуре использования самокатов. Вот восемь правил этичного поведения:

  • Спешивайтесь на переходе
  • Берегите себя и катайтесь осторожно (со страховкой)
  • Управляйте самокатом двумя руками
  • Не катайтесь пьяными
  • Не катайтесь вдвоем
  • Не гоняйте среди толпы
  • Паркуйтесь по-человечески
  • Не сигнальте людям в спину
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Плакаты создали петербургские художники арт-группы «Явь» Каждое из правил проиллюстрировано плакатом с отсылкой к одному из популярных художественных произведений или знаковому явлению поп-культуры. Например, плакат с оммажем на «Поцелуй на Таймс-сквер» Альберта Эйзенштадта напоминает, что скоростное катание в толпе грозит «поцелуем» с другими участниками движения; четверка Битлз переходит через Эбби Роуд, спешившись с самокатов; герой с фотографии Дали предупреждает, что нельзя кататься в состоянии алкогольного опьянения; а гигантская Годзилла терроризирует прохожих, сигналя им в спину и нарушая все правила.

«Мы живем во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это еще не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе», — рассказали художники Арт-группы «Явь».

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Whoosh, компании договорились поддерживать сформулированные правила в своих коммуникациях, чтобы еще чаще рассказывать пользователям о том, как безопаснее передвигаться на самокатах и для самих себя, и для прохожих.

Первые плакаты уже появились в наружной рекламе в Москве, а вскоре появятся и в других российских городах.

Сервисы и арт-группа «Явь» также открыли свободный доступ к материалам рекламной кампании: иллюстрации о безопасном управлении самокатами могут использовать другие кикшеринговые сервисы, а также администрации в других регионах России. Так плакаты с правилами этичного вождения увидят еще больше пользователей электросамокатов, а значит город станет комфортнее.

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