14:13 (мск), источник: Sobaka.ru
Появился первый кодекс этичного вождения электросамокатов. С иллюстрациями от арт-группы «Явь»
Он содержит восемь правил.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В России появился первый кодекс этичного вождения электросамокатов. Первые постеры, информирующие о безопасном поведении в городе, появились на улицах Москвы — иллюстрации для них создали участники петербургской
Социальную информационную кампанию о безопасном поведении на электросамокатах в городе запустили кикшеринговые сервисы Urent, «Ситимобил» и Whoosh. По их мнению, кикшеринг — это новый вид городской мобильности, и чтобы он был удобен и безопасен для всех жителей города, необходимо особое внимание уделить культуре использования самокатов. Вот восемь правил этичного поведения:
Плакаты создали петербургские художники
«Мы живем во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это еще не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе», — рассказали художники
Как рассказали «Собака.ru» в
Сервисы и