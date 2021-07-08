13:54 (мск), источник: Кино Mail.ru
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
Проект Кино Mail.ru подводит киноитоги первой половины 2021 года и представляет рейтинг лучших кинопроектов по оценкам читателей.
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Лучшим сериалом первого полугодия 2021, согласно зрительским рейтингам на Кино Mail.ru, стал российский проект «Вампиры средней полосы» (платформа Start) — о семье вампиров, проживающих среди простых смертных в Смоленске. Главные роли исполнили Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко и другие.
Второе место — у американской детективной драмы канала HBO «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Замыкает тройку лидеров многосерийный проект Marvel «ВандаВижен», вышедший в январе.
Четвертое и пятое место в рейтинге заняли, соответственно, сериалы «Хрустальный» Душана Глигорова (KION) и «Полет» Петра
Топ лучших фильмов первой половины 2021 года возглавляет, по мнению российских зрителей, приквел знаменитой киноистории Disney о 101 далматинце «Круэлла» — о молодости Круэллы де Виль в исполнении Эммы Стоун.
Второе место — у продолжения популярного российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла».
На третьей позиции разместилась четырехчасовая режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера — примечательно, что фильм о команде супергероев вселенной DC не выходил в широкий прокат, премьера состоялась на платформе HBO Max.
Замыкают пятерку лучших фильмов полугодия голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» и сиквел нашумевшего хоррора Джона Красински «Тихое место 2».
Ранее пользователи Кино Mail.ru рассказали, о продолжении каких культовых сериалов они мечтают.