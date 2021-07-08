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14:26 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые разгадали эволюционные секреты парейдолии

Способность видеть в облаке или пеньке лицо — древнее свойство человеческого мозга. Как установили ученые, нашим предкам было важно не только увидеть лицо, пусть и воображаемое, но и быстро понять, друг это или враг.

Источник: Depositphotos

Увидеть черты человеческого лица в облаке, на капоте автобуса, в только что приготовленном тосте или кофейной гуще — всем людям иногда приходится сталкиваться с эффектом, который носит научное название парейдолия.

Парейдолия — зрительная иллюзия, при которой люди видят лица, человеческие фигуры и животных там, где их нет — в предметах, облаках, звездном небе, узоре на обоях. Один из известнейших примеров парейдолии — знаменитое «лицо» на Марсе.

Источник: NASA

Понять эволюционные корни этого феномена и объяснить, зачем человеку нужно видеть забавные и не очень лица там, где их нет, взялись ученые из университета Сиднея (Австралия). Они пришли к выводу, что парейдолия — часть давно формировавшихся в мозгу человека механизмов выживания, помогавших нам на заре цивилизации быстро определять, враг перед нами или друг, вне зависимости от того, реален он или нет.

«С точки зрения эволюции, похоже, способность не пропустить ни одного лица куда важнее ошибки, при которой недвижимые объекты воспринимаются, как лица, — пояснил профессор Давид Алэ, автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B. — В способности быстро выделять лица есть огромная польза. Однако система работает ненадежно, тупо применяя шаблон из двух глаз над носом и губами. Этому шаблону могут соответствовать множество предметов, вызывая таким образом срабатывание на лица».

По словам ученых, подобное срабатывание в мозге происходит за несколько сотых миллисекунды.

Задачей исследования было понять, как работает мозг человека, когда сталкивается с эффектом парейдолии — пытается определить его «эмоции» или сразу отбрасывает, поняв, что оно нереальное. Оказалось, что как только в мозгу отпечатывается увиденное лицо, он тут же начинает анализировать его выражение таким же образом, как он делает это с реальными лицами.

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В исследовании принимали участие 17 добровольцев — студентов университета. Каждому из них демонстрировались вперемешку на компьютере цветные фотографии реальных лиц и предметов, напоминающих лица.
Каждая картинка демонстрировалась очень быстро (250 миллисекунд), и участнику надо было оценить выражение лица по шкале радость/злость, сопоставив его одной из четырех категорий.

Выяснилось, что процессы ранжирования реальных и воображаемых лиц мало чем отличаются друг от друга и люди с легкостью сопоставляют их с тем или иным уровнем радости или агрессии.

«Мы обнаружили, что в действительности эти изображения парейдолии обрабатываются тем же механизмом, что обычно запускается при восприятии эмоций реального лица, — пояснил Алэ. — Почему-то мы не способны полностью отключить восприятие лиц и эмоций и воспринимать их, как предмет. Для нас это остается одновременно и лицом, и предметом».

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что способность видеть лица в предметах обстановки связана с тем, что люди — глубоко социальные существа, и нам недостаточно просто увидеть лицо, нам важно понять его эмоциональный настрой.

Нам необходимо прочесть выражение лица и выделить его настрой. Друг это или враг? Радостное оно, грустное, злое или выражает боль?
Давид Алэ
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Психически здоровые люди, как правило, понимают, что столкнулись с игрой воображения, при расстройствах психики же больные часто принимают парейдолии за реальность. По словам ученых, исследование в будущем поможет при лечении пропагнозии — расстройства восприятия лица, при котором утрачивается способность узнавать лица.

В ходе предыдущего исследования Алэ показал, что в процессе последовательного восприятия человеческих лиц на оценку добровольцем эмоций влияет оценка эмоций предыдущей картинки. «Если прошлая картинка была привлекательной, они оценивают текущую более привлекательной», — уточнил он.

В 2014 году канадские ученые, использовав метод функциональной магнитно-резонансной томографии, выяснили нейрофизиологическую природу парейдолии. В ее основе лежит одновременная активация лобной коры, которая отвечает за ожидания, и части зрительной коры, которая специализируется на узнавания лиц. Это доказывает, что лобная кора в большой степени контролирует зрительную кору. Сознание контролирует зрение: люди ожидают увидеть что-то знакомое и видят это.

Источник: The Royal Society
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