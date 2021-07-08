14:16 (мск), источник: Playboy
Живых раков запретят варить в Великобритании
Такой метод готовки признан негуманным, ведь ракообразные тоже испытывают боль.
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Защитники животных в Великобритании обратились к правительству с требованием принять новый закон, который бы запрещал варить раков живыми. Проект находится на рассмотрении в палате лордов.
Согласно новым исследованиям, раки могут чувствовать боль. В кипящей воде они испытывают физиологический шок, прежде чем погибнут. Многие эксперты признали метод готовки ракообразных негуманным, в некоторых странах его уже запретили.
По законопроекту кулинары должны умерщвлять раков до варки, оглушая или замораживая их.
Помимо раков, в список войдут крабы, осьминоги, кальмары, моллюски и другие беспозвоночные.