Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки Певица Марина Абросимова пока не пришла в стабильное состояние
Фоторепортажи
14Скончался режиссер Владимир Меньшов
77 народных традиций Ивана Купала
14:16 (мск), источник: Playboy

Живых раков запретят варить в Великобритании

Такой метод готовки признан негуманным, ведь ракообразные тоже испытывают боль.

Защитники животных в Великобритании обратились к правительству с требованием принять новый закон, который бы запрещал варить раков живыми. Проект находится на рассмотрении в палате лордов.

Согласно новым исследованиям, раки могут чувствовать боль. В кипящей воде они испытывают физиологический шок, прежде чем погибнут. Многие эксперты признали метод готовки ракообразных негуманным, в некоторых странах его уже запретили.

По законопроекту кулинары должны умерщвлять раков до варки, оглушая или замораживая их.

Помимо раков, в список войдут крабы, осьминоги, кальмары, моллюски и другие беспозвоночные.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Крипто-крошки и их айти-папочки: истории цифровых моделей-инфлюенсерш и их создателей
«Это не по-пацански»: 7 токсичных стереотипов, которые портят жизнь мужчинам
Россию могут включить в европейскую программу COVID-сертификатов
Уголовное дело о покупке поддельного QR-кода завели в Москве
Как изменится обучение в вузах с 1 сентября
«Шансов нет»: под развалинами в Майами перестали искать выживших
Выбраны лучшие фотографии на тему дома и семьи в изоляции
Названы лучшие фильм и сериал полугодия
В Лапландии зафиксировали рекордную жару
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
«Властелин колец»: как мэр Юрий Лужков спас Москву
Отпуск в Крыму сильно подорожает
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
6 фраз, после которых гаишник потеряет к вам интерес
Как водители своими руками убивают кондиционер в машине
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Популярные темы на «Детях»
А ни о чем 603
Про наболевшее 391
Забирает игрушки 353
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 343
Леди
54-летняя Софи Марсо затмила всех в Каннах (фото) Звезды продемонстрировали роскошные наряды на Лазурном берегу
Дом
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Как влияет на людей красный цвет в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь