Не стесняйся этих слез: Путин подбодрил расплакавшегося школьника

Выступая перед главой государства, мальчик запнулся и не смог сдержать слез от волнения. Школьник рассказывал о поддержке семьи во время работы над конкурсным проектом.
«Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», — сказал Путин.
Слова президента подбодрили Даниила, и он продолжил рассказ. Свой проект он назвал «Школа аристократа». Это должно быть учебное заведение, с отдельными классами для мальчиков и девочек, а встречаться они будут лишь во время общих занятий и в столовой. По мнению мальчика, подобная форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».
Глава государства отметил, что работа такого учебного заведения в целом вполне допустима, но попросил Даниила прислушаться к мнению специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.