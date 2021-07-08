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16:26 (мск), источник: Смотрим

Не стесняйся этих слез: Путин подбодрил расплакавшегося школьника

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила. Во время выступления перед главой государства школьник не смог сдержать слез от волнения. Он запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом.

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Выступая перед главой государства, мальчик запнулся и не смог сдержать слез от волнения. Школьник рассказывал о поддержке семьи во время работы над конкурсным проектом.

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«Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», — сказал Путин.

Слова президента подбодрили Даниила, и он продолжил рассказ. Свой проект он назвал «Школа аристократа». Это должно быть учебное заведение, с отдельными классами для мальчиков и девочек, а встречаться они будут лишь во время общих занятий и в столовой. По мнению мальчика, подобная форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».

Глава государства отметил, что работа такого учебного заведения в целом вполне допустима, но попросил Даниила прислушаться к мнению специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.

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