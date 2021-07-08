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17:57 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые обнаружили, что COVID-19 научился обходить антитела

Мутация коронавирусной инфекции «эпсилон», обнаруженная в Калифорнии, способна обходить антитела. Об этом сообщается в исследовании ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology, опубликованного в журнале Science.

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Ученые нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три мутации в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одно из этих изменений повлияло на рецептор-связывающий участок «шипа» COVID-19.

Две другие мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря данным метаморфозам коронавирус «научился» нейтрализовать моноклональные антитела, вырабатывающиеся после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.

По словам экспертов, спайковые мутации штамма «эпсилон» аналогичным образом обходят естественные антитела, которые возникают у человека после заражения COVID-19.

Также специалисты отметили снижение эффективности вакцин Moderna и Pfizer по отношению к калифорнийскому штамму SARS-CoV-2 на 50−70%.

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