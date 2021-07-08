Использующие «Спутник V» страны подтвердили его эффективность

«Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых “Спутник V” широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в этот день посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что индонезийское агентство по лекарствам положительно оценило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и вскоре возможно одобрение препарата для экстренного применения.
7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что вакцина подтвердила свою безопасность и эффективность.
22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную дискредитацию и информационные вбросы. По его словам, заявления чиновников ЕС о «ненужности» препарата заставляют задуматься о том, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан союза.
Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».