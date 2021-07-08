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23:01 (мск), источник: Известия

Использующие «Спутник V» страны подтвердили его эффективность

Министерства здравоохранения стран, где используется «Спутник V» сообщают, что российская вакцина от коронавируса высокоэффективна и не обладает побочными эффектами. Об этом в четверг, 8 июля, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых “Спутник V” широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что индонезийское агентство по лекарствам положительно оценило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и вскоре возможно одобрение препарата для экстренного применения.

7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что вакцина подтвердила свою безопасность и эффективность.

22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную дискредитацию и информационные вбросы. По его словам, заявления чиновников ЕС о «ненужности» препарата заставляют задуматься о том, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан союза.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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