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8 июля, источник: Газета Коммерсантъ

В программу российских школ добавили финансовую грамотность

Со следующего года российские школьники в обязательном порядке начнут изучать финансовую грамотность. Детям расскажут, как анализировать доходы и расходы, копить и инвестировать — и как не стать жертвой мошенников. При этом в расписании не появится нового предмета: финансовые навыки распределят между математикой, обществознанием и географией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эксперты и представители банков согласны, что такие знания необходимы школьникам, но учителя опасаются, что изучение финграмотности за счет других предметов не пойдет им на пользу.

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Преподавание финансовой грамотности закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые были разработаны Минпросвещения при участии Банка России. Стандарты станут обязательными с 1 сентября 2022 года, но школы по согласованию с родителями могут начать обучение финансовой грамотности уже в предстоящем учебном году.

Речь не идет о новом предмете, подчеркивают в Минпросвещения, так что новация не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на детей. Для начальной школы финансовые компетенции добавят в программу предметов «Математика» и «Окружающий мир». Детей будут учить использовать математику «в сфере личных и семейных финансов»: анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. А на уроках «Окружающего мира» детям расскажут о «безопасном поведении при использовании личных финансов», в том числе в интернете.

В пятых-девятых классах финансовой грамотности будут учить на уроках математики, обществознания и географии.

Школьники будут решать задачи по расчету цены товаров, стоимости покупок и услуг, рассчитывать налоги, учиться формировать накопления и инвестировать сбережения..


Детям расскажут о рисках предпринимательской деятельности, недобросовестных практиках финансовых организаций и о различных видах финансового мошенничества, а заодно научат самостоятельно составлять заявления, декларации и доверенности.

По данным Минпросвещения, в 2019 году около 30 тыс. школ (более 70%) включили в программу элементы финансовой грамотности. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, сейчас 86% российских школ так или иначе используют финансовую грамотность в своих учебных планах, а в каждой пятой школе это обязательный урок.

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Часть знаний и навыков, перечисленных во ФГОС, уже есть в школьной программе, подтверждает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова: «Если учитель математики хочет дать задачи на проценты, то у него есть право сделать это в форме расчета кредита». Учитель истории и обществознания в одной из школ Свердловской области Марина Шарова рассказывает, что у них финансовая грамотность преподавалась в качестве эксперимента, причем на отдельных уроках.

Школьники учились по учебникам и материалам, которые подготовил Банк России: «Дети оценивают предмет как очень нужный. Многие даже задумались на тему инвестиций, думают про акции и облигации. Многие родители очень безграмотно и нерационально действуют в сфере финансов, и дети после таких уроков начинают вмешиваться в планирование семейного бюджета. У нас даже был случай, когда родители девочки взяли микрокредит 80 тыс. руб. и в итоге почти потеряли квартиру, но девятиклассница вовремя вмешалась и помогла им в суде».

Марина Шарова считает, что финансовую грамотность оптимально преподавать как отдельный предмет: «Обществознание идет один час в неделю, туда и так напихано все, что можно. Если финансовая грамотность вытеснит другие важные знания, то это плохо. Как это будет все на деле, пока что непонятно».

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Финансовая грамотность полезна, лишь когда она влияет на реальное поведение людей, говорит директор финансового центра «Сколково—РЭШ» Олег Шибанов: «Знание, что такое кредит и процент, у человека может появиться, а вот умение не пойти и не взять кредит под 1% в день не сформировано. В итоге люди показывают хорошие результаты в тестах и играх по финансовой грамотности, а затем все равно покупают дорогой товар в кредит под высокие ставки. Поэтому вопрос, насколько это сработает именно для изменения поведения школьников, довольно острый».

Доступ к деньгам дети получают довольно быстро, поэтому обучение финансовой грамотности необходимо, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин..

Подобные уроки должны касаться базовых принципов обращения с деньгами и сбережениями: как правильно подходить к покупкам и расставлять приоритеты; как сверять потребности с тратами; как накопить на то, что ты хочешь, и как выгодно продать то, что тебе не нужно..

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«Это полезные знания для любого учащегося вне зависимости от будущей профессии», — уверен господин Надорошин. По его мнению, еще одна «точка приложения» финансовой грамотности — это онлайн-игры: «Хоть там и не тратятся большие суммы, но именно там дети могут столкнуться с тем, что их будут провоцировать совершить ненужную покупку или могут обмануть какими-то другими инструментами».

Опрошенные «Ъ» представители банков одобряют нововведение. Навыки финансовой грамотности и цифровой безопасности пригодятся детям в будущем независимо от возможных угроз, считают в Сбербанке. Ребенок имеет право совершать мелкие бытовые сделки с шести лет, а это значит, что тема актуальна для детей, указывают в пресс-службе ВТБ. В Промсвязьбанке считают, что новые знания помогут детям противостоять мошенникам.

«Мошеннические схемы всегда обновляются, злоумышленники стремятся внедрять и разрабатывать новые схемы. Но базовые принципы защиты от мошеннических атак строятся на понимании пользователей, что такое конфиденциальность финансовой информации, как финансовые организации работают, какие каналы коммуникации с клиентом они используют, какую информацию требуют, — считают в ПАО “Промсвязьбанк”.— В этом и состоит уровень финансовой грамотности, и его, безусловно, нужно закладывать в школьном возрасте. В идеальной ситуации при выпуске из школы дети должны в общих чертах понимать процентную политику, уметь анализировать и планировать финансовую нагрузку. Для этого все базовые математические знания и знания общих предметов у них есть, просто все это нужно сложить воедино, на практических примерах показать и научить этим пользоваться».

Анна Васильева, Полина Трифонова, Ольга Шерункова

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