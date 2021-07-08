В программу российских школ добавили финансовую грамотность

Эксперты и представители банков согласны, что такие знания необходимы школьникам, но учителя опасаются, что изучение финграмотности за счет других предметов не пойдет им на пользу.
Преподавание финансовой грамотности закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые были разработаны Минпросвещения при участии Банка России. Стандарты станут обязательными с 1 сентября 2022 года, но школы по согласованию с родителями могут начать обучение финансовой грамотности уже в предстоящем учебном году.
Речь не идет о новом предмете, подчеркивают в Минпросвещения, так что новация не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на детей. Для начальной школы финансовые компетенции добавят в программу предметов «Математика» и «Окружающий мир». Детей будут учить использовать математику «в сфере личных и семейных финансов»: анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. А на уроках «Окружающего мира» детям расскажут о «безопасном поведении при использовании личных финансов», в том числе в интернете.
В пятых-девятых классах финансовой грамотности будут учить на уроках математики, обществознания и географии.
Школьники будут решать задачи по расчету цены товаров, стоимости покупок и услуг, рассчитывать налоги, учиться формировать накопления и инвестировать сбережения..
Детям расскажут о рисках предпринимательской деятельности, недобросовестных практиках финансовых организаций и о различных видах финансового мошенничества, а заодно научат самостоятельно составлять заявления, декларации и доверенности.
По данным Минпросвещения, в 2019 году около 30 тыс. школ (более 70%) включили в программу элементы финансовой грамотности. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, сейчас 86% российских школ так или иначе используют финансовую грамотность в своих учебных планах, а в каждой пятой школе это обязательный урок.
Часть знаний и навыков, перечисленных во ФГОС, уже есть в школьной программе, подтверждает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова: «Если учитель математики хочет дать задачи на проценты, то у него есть право сделать это в форме расчета кредита». Учитель истории и обществознания в одной из школ Свердловской области Марина Шарова рассказывает, что у них финансовая грамотность преподавалась в качестве эксперимента, причем на отдельных уроках.
Школьники учились по учебникам и материалам, которые подготовил Банк России: «Дети оценивают предмет как очень нужный. Многие даже задумались на тему инвестиций, думают про акции и облигации. Многие родители очень безграмотно и нерационально действуют в сфере финансов, и дети после таких уроков начинают вмешиваться в планирование семейного бюджета. У нас даже был случай, когда родители девочки взяли микрокредит 80 тыс. руб. и в итоге почти потеряли квартиру, но девятиклассница вовремя вмешалась и помогла им в суде».
Марина Шарова считает, что финансовую грамотность оптимально преподавать как отдельный предмет: «Обществознание идет один час в неделю, туда и так напихано все, что можно. Если финансовая грамотность вытеснит другие важные знания, то это плохо. Как это будет все на деле, пока что непонятно».
Финансовая грамотность полезна, лишь когда она влияет на реальное поведение людей, говорит директор финансового центра «Сколково—РЭШ» Олег Шибанов: «Знание, что такое кредит и процент, у человека может появиться, а вот умение не пойти и не взять кредит под 1% в день не сформировано. В итоге люди показывают хорошие результаты в тестах и играх по финансовой грамотности, а затем все равно покупают дорогой товар в кредит под высокие ставки. Поэтому вопрос, насколько это сработает именно для изменения поведения школьников, довольно острый».
Доступ к деньгам дети получают довольно быстро, поэтому обучение финансовой грамотности необходимо, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин..
Подобные уроки должны касаться базовых принципов обращения с деньгами и сбережениями: как правильно подходить к покупкам и расставлять приоритеты; как сверять потребности с тратами; как накопить на то, что ты хочешь, и как выгодно продать то, что тебе не нужно..
«Это полезные знания для любого учащегося вне зависимости от будущей профессии», — уверен господин Надорошин. По его мнению, еще одна «точка приложения» финансовой грамотности — это онлайн-игры: «Хоть там и не тратятся большие суммы, но именно там дети могут столкнуться с тем, что их будут провоцировать совершить ненужную покупку или могут обмануть какими-то другими инструментами».
Опрошенные «Ъ» представители банков одобряют нововведение. Навыки финансовой грамотности и цифровой безопасности пригодятся детям в будущем независимо от возможных угроз, считают в Сбербанке. Ребенок имеет право совершать мелкие бытовые сделки с шести лет, а это значит, что тема актуальна для детей, указывают в пресс-службе ВТБ. В Промсвязьбанке считают, что новые знания помогут детям противостоять мошенникам.
«Мошеннические схемы всегда обновляются, злоумышленники стремятся внедрять и разрабатывать новые схемы. Но базовые принципы защиты от мошеннических атак строятся на понимании пользователей, что такое конфиденциальность финансовой информации, как финансовые организации работают, какие каналы коммуникации с клиентом они используют, какую информацию требуют, — считают в ПАО “Промсвязьбанк”.— В этом и состоит уровень финансовой грамотности, и его, безусловно, нужно закладывать в школьном возрасте. В идеальной ситуации при выпуске из школы дети должны в общих чертах понимать процентную политику, уметь анализировать и планировать финансовую нагрузку. Для этого все базовые математические знания и знания общих предметов у них есть, просто все это нужно сложить воедино, на практических примерах показать и научить этим пользоваться».
Анна Васильева, Полина Трифонова, Ольга Шерункова