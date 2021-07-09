Ученый предсказал появление «второй Луны» на земном небе

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — рассказал Авдеев.
По его словам, взрыв Бетельгейзе произойдет в ближайшее десятки-сотни тысяч лет.
Ранее астрономы выяснили, почему звезда стала неожиданно темнеть. Бетельгейзе сама «кашлянула» и закрыла себя пылевым облаком. Чтобы понять это, астрономам понадобились наблюдения за звездой при помощи космического телескопа Hubble, которые велись в 2019 и 2020 годах.
Бетельгейзе, яркая звезда созвездия Ориона, начала вести себя неожиданным образом осенью 2019 года, снизив свой блеск почти на две трети к февралю 2020 года. Это неожиданное потускнение породило множество вопросов, и главное — предсказание скорого взрыва Бетельгейзе как сверхновой звезды, которым должна завершиться ее жизнь согласно существующим представлениям об эволюции звезд.
Сам объект находится в семистах световых годах от Солнца, поэтому в действительности все события происходили с ней в начале XIV века — мы видим лишь свет, дошедший до нас от звезды.