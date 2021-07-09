Пассажира оштрафовали на $10 тысяч за отказ надеть маску

Инцидент произошел 27 февраля. В этот день пассажир летел из Юты в Аризону. Стюардесса семь раз напоминала ему, что маска должна быть на лице все время полета, но мужчина каждый раз спускал ее с носа, как только бортпроводница отходила.
В результате пассажир поругался с ней, не стал заполнять протокол о нарушении, а также отказался предоставлять удостоверение личности.
Также он прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности. Из-за такого поведения пассажира женщина испугалась и расплакалась.
Ранее стало известно, что пассажира рейса Владивосток — Москва сняли с самолета из-за отказа надевать маску.
До этого сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего взрывом после просьбы надеть маску.