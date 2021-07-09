Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 июляНачало правления Екатерины II, крупнейшая железнодорожная катастрофа в США и день рождения Тома Хэнкса
Фоторепортажи
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
14Скончался режиссер Владимир Меньшов
03:44 (мск), источник: Газета.Ру

Пассажира оштрафовали на $10 тысяч за отказ надеть маску

Федеральное авиационное управление США (FAA) оштрафовало пассажира более чем на $10 тыс. (более 750 тыс. рублей) за то, что он отказался надеть маску во время полета. Об этом сообщает сайт ведомства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
8 июляИспользующие «Спутник V» страны подтвердили его эффективность
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Инцидент произошел 27 февраля. В этот день пассажир летел из Юты в Аризону. Стюардесса семь раз напоминала ему, что маска должна быть на лице все время полета, но мужчина каждый раз спускал ее с носа, как только бортпроводница отходила.

В результате пассажир поругался с ней, не стал заполнять протокол о нарушении, а также отказался предоставлять удостоверение личности.

Также он прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности. Из-за такого поведения пассажира женщина испугалась и расплакалась.

Ранее стало известно, что пассажира рейса Владивосток — Москва сняли с самолета из-за отказа надевать маску.

До этого сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего взрывом после просьбы надеть маску.

Антон Демидов

 Врач объяснил, почему приход МакSим в сознание невозможен
Врачи назвали диагноз госпитализированной Веры Алентовой
«Не признавал свои ошибки»: что привело к отставке Черчесова
Власти предупредили об угрозе появления новых схем отъема жилья
Попова оценила необходимость локдауна и ужесточения ограничений
Ученые: коронавирус нашел способ обходить антитела
На Украине обнаружили крупнейшую подпольную ферму для майнинга
Выбраны лучшие фотографии на тему дома и семьи в изоляции
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Дети
День семьи, любви и верности: 30 нежных фотографий Мы собрали самые трогательные снимки семей со всего мира. Листайте галерею!
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Как влияет на людей красный цвет в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь