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06:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Pfizer и BioNTech запросят разрешение колоть третью дозу в качестве «бустера»

Компании Pfizer и BioNTech в ближайшее время предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентства лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве «бустера». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главного научного сотрудника компании Pfizer Микаэля Дольстена.

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Источник: Reuters

Компании предоставят медицинским регуляторам результаты испытания «бустерного» укола. Ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6−12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

Сообщается, что спустя полгода после прививки эффективность вакцины в препятствовании заболеванию снижается — притом, что ее эффективность в предотвращении серьезного течения заболеваний остается высокой.

«Исходные данные исследования демонстрируют, что “бустерная” доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5−10 раз выше, чем после двух доз», говорится в совместном заявлении компаний.

Дольстен уверен, что «бустерная» доза сможет сохранять высокий уровень эффективности против всех вариантов коронавируса, включая «дельту».

8 июля Роспотребнадзор назвал самый распространенный вариант COVID-19 на территории России. По словам главы ведомства Анны Поповой, 66 процентов всех случаев заболевания в стране за июнь-июль приходятся на «дельту плюс».

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