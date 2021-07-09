10:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет
В Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. Об этом «Ленте.ру» рассказал ее отец Евгений.
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Девочка получила аттестат в школе № 626 25 июня (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»). В семь лет она получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11 класс. Она получила документ только через год по техническим причинам.
«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», — объяснил Евгений. Всего Алиса сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.
По словам отца Алисы, чтобы сдать ЕГЭ, Алисе пришлось пройти всю образовательную программу. «Нет никаких лайфхаков и краткого пути», — отметил он. Самым сложным оказалось сдавать экзамены без подготовки, не зная «правил игры».
Алиса планирует поступать на психфак МГУ, однако рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой.
Ранее Алиса уже была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, самая юная выпускница 9 класса и как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.
Всего в семье семеро детей. Еще одна их дочь — самая юная школьница в России, а семилетний брат Алисы Хеймдалль уже сдал ОГЭ и получил аттестат за 9 класс.
Я не знаю, сколько длится наш образовательный процесс. Около пяти часов.
Во-первых,это меньше чем в школе, во-вторых— не надо куда-тоходить, а в третьих — процесс может остановиться в любое время, нет понятия «звонок для учителя». Да и школьный буллинг никто не отменял.
Евгений не считает, что его дети — вундеркинды или гении. «У нас противоположный подход — мы считаем, что это нормальные результаты, если ребенка развивать, и это не лишает его детства», — сказал он. Собеседник «Ленты.ру» утверждает, что его сыновьям и дочерям не бывает скучно и одиноко — «им, скорее, не хватает времени побыть наедине с собой».
Мужчина добавил, что лишить ребенка детства, объясняя ему понятие треугольника, невозможно. «Например, когда ребенку 6,5 и вы хотите идти в школу в России, вам вероятно, предложат пойти попозже, а если 6 — скажут: ну и что, что он читает и пишет, считает хорошо. Или деление — ничего страшного, если ребенок будет знать, что такое дробь, этим невозможно лишить его детства», — сказал он.
Ранее сообщалось, что школьница из