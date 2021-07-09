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10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет

В Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. Об этом «Ленте.ру» рассказал ее отец Евгений.

Источник: Reestrrekordov.ru

Девочка получила аттестат в школе № 626 25 июня (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»). В семь лет она получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11 класс. Она получила документ только через год по техническим причинам.

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«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», — объяснил Евгений. Всего Алиса сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.

По словам отца Алисы, чтобы сдать ЕГЭ, Алисе пришлось пройти всю образовательную программу. «Нет никаких лайфхаков и краткого пути», — отметил он. Самым сложным оказалось сдавать экзамены без подготовки, не зная «правил игры».

Алиса планирует поступать на психфак МГУ, однако рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой.

Ранее Алиса уже была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, самая юная выпускница 9 класса и как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.

Всего в семье семеро детей. Еще одна их дочь — самая юная школьница в России, а семилетний брат Алисы Хеймдалль уже сдал ОГЭ и получил аттестат за 9 класс.

Я не знаю, сколько длится наш образовательный процесс. Около пяти часов. Во-первых, это меньше чем в школе, во-вторых — не надо куда-то ходить, а в третьих — процесс может остановиться в любое время, нет понятия «звонок для учителя». Да и школьный буллинг никто не отменял.
Евгений Тепляков
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Евгений не считает, что его дети — вундеркинды или гении. «У нас противоположный подход — мы считаем, что это нормальные результаты, если ребенка развивать, и это не лишает его детства», — сказал он. Собеседник «Ленты.ру» утверждает, что его сыновьям и дочерям не бывает скучно и одиноко — «им, скорее, не хватает времени побыть наедине с собой».

Мужчина добавил, что лишить ребенка детства, объясняя ему понятие треугольника, невозможно. «Например, когда ребенку 6,5 и вы хотите идти в школу в России, вам вероятно, предложат пойти попозже, а если 6 — скажут: ну и что, что он читает и пишет, считает хорошо. Или деление — ничего страшного, если ребенок будет знать, что такое дробь, этим невозможно лишить его детства», — сказал он.

Ранее сообщалось, что школьница из Ростова-на-Дону единственная в России сдала ЕГЭ на 400 баллов. Алика рассказала, что секрет ее успеха заключается в самодисциплине и упорстве и каждый может добиться высоких результатов, если будет посвящать свободное время учебе. Девушка при этом призвала не слушать тех, кто говорит, что ничего не получится. По ее словам, сложнее всего было сдать ЕГЭ по обществознанию, потому что экзамен требовал знаний не только по школьной программе.

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