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12:15 (мск), источник: Известия

Посольство Египта рассказало о вариантах выдачи виз туристам из России

Россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу по прилете в страну, прямо в аэропорту. Об этом рассказал в пятницу, 9 июля, в беседе с «РИА Новости» советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз.

Источник: Reuters

Визу можно получить и в египетских посольстве и консульстве, но из-за пандемии коронавируса на прием нужно записаться заранее — сделать это можно на сайте дипмиссии. Абд-Элмуиз подчеркнул готовность предоставить россиянам любое количество виз.

Тем, кто вакцинировался «Спутником V», не потребуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины.

«От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет», — уточнил дипломат.

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Туроператоры дали прогноз по стоимости путевок на курорты Египта

В четверг, 8 июля, Владимир Путин отменил свой указ от 2015 года о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. В связи с этим рекомендации воздерживаться от продажи туров в Египет, которые были даны Федеральным агентством по туризму, перестают быть действительными.

Ранее, 2 июня, гендиректор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что спрос на туры в Египет с вылетом из Москвы в случае возобновления авиасообщения с курортами страны увеличится примерно на 1000−1300%.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в египетскую столицу возобновились. В апреле нынешнего года президенты России и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.

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