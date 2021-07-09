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14:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые проверили версии появления коронавируса

Международная группа ученых опубликовала результаты исследования двух основных версий происхождения Covid-19 — инфекции, унесшей уже более 4 млн жизней: прямая передача вируса человеку от животного и утечка из лаборатории Института вирусологии в Ухане, сотрудники которого якобы занимались созданием смертельно опасного вируса методами генной инженерии.

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Источник: Reuters

Их выводы изложены в опубликованном черновике научной статьи «Происхождение Sars-Cov-2: критический обзор», ее авторами стали два десятка исследователей из Великобритании, Китая, США и других стран под руководством одного из самых авторитетных вирусологов мира, профессора Эдварда Холмса.

Ученые сравнивают Sars-Cov-2 с четырьмя другими, хорошо изученными представителями «коронованного» семейства, вызывающими у людей обычную сезонную простуду. Все эти вирусы очевидно имеют животное происхождение, однако откуда именно они взялись и при каких обстоятельствах преодолели межвидовой барьер (то есть стали заразными для человека), до конца не выяснено.

Еще один важный аргумент в пользу лабораторной утечки — то, что за год с лишним так и не было найдено животное с достаточно похожим вирусом, который в теории мог бы передаться человеку.
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Однако авторы работы отмечают, что ученые смогли протестировать далеко не все виды животных с уханьского рынка. В частности не удалось изучить анализы енотовидных собак, хотя доподлинно известно, что они способны переносить новый коронавирус и продавались на рынке.

Авторы также напоминают, что науке до сих пор не удалось установить источник вирусов Эбола, гепатита С, полиомиелита и многих других возбудителей, а на поиск животного, ставшего источником «атипичной пневмонии» SARS в 2022 году, ушло более 10 лет.

Кроме того, нет абсолютно никаких данных, свидетельствующих, что до начала пандемии в WIV вообще работали с вирусами, родственными Sars-Cov-2. А в марте 2020 года всех сотрудников лаборатории, из которой теоретически могла произойти утечка, проверили на наличие антител к вирусу — и все они оказались отрицательными.

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