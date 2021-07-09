Регуляторы США отвергли предложение Pfizer и BioNTech о вакцинации тремя дозами

«Американцы, которые были полностью привиты, на данный момент не нуждаются в бустерных дозах. Мы готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует их необходимость», — говорится в заявлении.
Оба регулятора подтвердили, что участвуют в исследованиях, в том числе в лабораторных и клинических испытаниях, а также работают над тем, чтобы выяснить, нужна ли полностью привитым пациентам бустерная доза.
Ранее американская компания Pfizer совместно с немецкой фармацевтической компанией BioNTech выпустили заявление, в котором говорится о намерении запросить у регуляторов США и ЕС разрешение на применение третьей дозы вакцины. Как объяснили ученые, третья доза может понадобиться в течение 6−12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.
По данным разработчиков, бустерный вариант вакцины будет нацелен на защиту организма в том числе от дельта-штамма коронавируса. В России в качестве бустерного варианта зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Она представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», которая подразумевает две прививки. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% на 28 день после иммунизации.