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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Регуляторы США отвергли предложение Pfizer и BioNTech о вакцинации тремя дозами

Медицинские регуляторы США не видят необходимости в вакцинации людей дополнительными дозами препаратов от коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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Источник: Reuters

«Американцы, которые были полностью привиты, на данный момент не нуждаются в бустерных дозах. Мы готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует их необходимость», — говорится в заявлении.

Оба регулятора подтвердили, что участвуют в исследованиях, в том числе в лабораторных и клинических испытаниях, а также работают над тем, чтобы выяснить, нужна ли полностью привитым пациентам бустерная доза.

Ранее американская компания Pfizer совместно с немецкой фармацевтической компанией BioNTech выпустили заявление, в котором говорится о намерении запросить у регуляторов США и ЕС разрешение на применение третьей дозы вакцины. Как объяснили ученые, третья доза может понадобиться в течение 6−12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

По данным разработчиков, бустерный вариант вакцины будет нацелен на защиту организма в том числе от дельта-штамма коронавируса. В России в качестве бустерного варианта зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Она представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», которая подразумевает две прививки. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% на 28 день после иммунизации.

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Власти призывают россиян ревакцинироваться на фоне всплеска заболеваемости. Нужно ли ориентироваться на уровень антител, эффективны ли вакцины против новых штаммов и подходит ли «Спутник Лайт» для ревакцинации — разбирался РБК.

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