11:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России
России необходимо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с инфекцией, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», — сказала госпожа Попова в интервью Наиле
По словам Поповой, индийский штамм коронавируса в Россию ввозят в основном с Мальдив. «Штамм “дельта”, то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70−90% имеет место его распространение, ну и Соединенные штаты», — отметила она.
В России с начала июня ежедневно выявляют 23−25 тыс. заражений COVID-19. Показатель вырос больше чем в два раза по сравнению с началом июня, когда выявляли 8−9 тыс. заболевших.