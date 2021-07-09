Туристов без вакцины в Краснодарском крае обяжут привиться за три дня

«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — сказал он.
По словам Кондратьева, регион сможет обеспечить вакциной всех желающих. «Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина», — написал он в Telegram.
На фоне роста числа заразившихся власти Краснодарского края ввели ограничения для туристов. С 1 августа отдыхающие должны были заселяться в гостиницы только по сертификату о вакцинации (требование не касалось тех, у кого есть медотвод). Но россияне оказались не готовы прививаться ради отдыха в Сочи, следует из опроса сервиса SuperJob. Так, о готовности привиться ради отдыха на российском побережье Черного моря заявили лишь 3% опрошенных.
В свою очередь, туроператоры сообщили о «шквале» звонков с отменой туров. «По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно», — говорила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Авиакомпании на фоне введения новых ограничений в Краснодарском крае допустили отмену половины рейсов.
В результате власти решили ослабить ограничения по отдыху в Краснодарском крае.
«Мы достаточно долго обсуждали, считаем, что это мера абсолютно необходимая, количество отдыхающих очень большое. Чтобы обезопасить отдыхающих вокруг и обезопасить самих себя, можно этой предоставляемой возможностью воспользоваться», — говорила вице-премьер-Татьяна Голикова о возможности пройти вакцинацию уже после приезда.