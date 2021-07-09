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13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года

В нашей галерее — больше 20 работ признанных фотографов со всего мира.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Посвященный искусству фотографии журнал AAP Magazine объявил победителей конкурса черно-белой фотографии. Их работы опубликованы в 18-м выпуске издания.

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Первое место досталось известному фотографу-портретисту Дональду Грэхему из Калифорнии за портрет молодого американца с выразительной внешностью. Жюри отметило потрясающий свето-теневой рисунок работы и харизматичность образа.

На втором месте — портрет двух женщин с курицей фотографа Анжелики Коллин из США. Коллин сняла целый цикл, в котором исследует тему близости и стремления к безопасности. Третье место досталось итальянскому фотографу Андреа Боргарелло за снимок мигрантов, снятый в Сенегале в 2017 году.

Жюри также отметило больше 20 снимков фотографов из разных стран. Это портреты, пейзажи, макро, стрит-фото и другие.

AAP Magazine регулярно приглашает профессиональных фотографов и любителей со всего мира делиться своими работами в печатном виде. Каждый выпуск посвящен определенной теме.

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