13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
В нашей галерее — больше 20 работ признанных фотографов со всего мира.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Посвященный искусству фотографии журнал AAP Magazine объявил победителей конкурса
Первое место досталось известному
На втором месте — портрет двух женщин с курицей фотографа Анжелики Коллин из США. Коллин сняла целый цикл, в котором исследует тему близости и стремления к безопасности. Третье место досталось итальянскому фотографу Андреа Боргарелло за снимок мигрантов, снятый в Сенегале в 2017 году.
Жюри также отметило больше 20 снимков фотографов из разных стран. Это портреты, пейзажи, макро,
AAP Magazine регулярно приглашает профессиональных фотографов и любителей со всего мира делиться своими работами в печатном виде. Каждый выпуск посвящен определенной теме.
Анна Лысенко