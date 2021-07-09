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14:04 (мск), источник: РБК

Власти Москвы рассказали, как можно попасть на фуд-корты в ТЦ без QR-кода

Департамент торговли и услуг Москвы разъяснил правила работы фуд-кортов в торговых центрах: чтобы принимать посетителей без QR-кодов и их заказы навынос, точки общепита должны будут оградить зону посадки.

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Источник: Агентство «Москва»

На фуд-кортах в торговых центрах можно организовать свободный доступ посетителей к операторам общественного питания, в случае если зону посадочных мест огородят и будут пускать в нее только по QR-кодам. Это следует из письма первого замруководителя департамента торговли и услуг Москвы Ивана Зубцова президенту Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрию Москаленко.

Копия письма, отправленного 9 июля 2021 года, есть у РБК. В РСТЦ подтвердили подлинность этого документа. РБК направил запрос в департамент торговли и услуг.

Такая схема работы «возможна при неукоснительном соблюдении» установленных в Москве ограничений, уточняет Зубцов. Необходимо также, чтобы все сотрудники и посетители фуд-кортов носили маски и перчатки, напоминается в письме.
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Письмо департамента стало ответом на обращение Москаленко, которое тот направил накануне. Президент РСТЦ просил дать, в частности, разъяснения, могут ли операторы фуд-кортов обслуживать посетителей без QR-кодов, которые делают заказы навынос или оформляют доставку. Данная схема, отмечал он, позволит предприятиям общественного питания, расположенным в зоне фуд-корта, не потерять поток покупателей, а торговому центру — трафик посетителей, которые приходят в обед за едой навынос и выступают потенциальными покупателями или получателями услуг расположенных в центре магазинов и других заведений.

Работа фуд-кортов в торговых центрах Москвы была приостановлена 12 июня. С 28 июня их разрешили открыть для работы навынос и на доставку; тогда же обсуждалась идея создания зон для пропуска по QR-кодам на территории фуд-кортов.

Войти в кафе и рестораны Москвы с 28 июня можно только по QR-коду, который могут получить либо полностью вакцинированные, либо недавно переболевшие граждане. Кроме того, QR-код выдается при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, но действует только три дня.

Справка
Пропускной режим: кто и как сможет попасть в московские рестораны с 28 июняМэр Москвы Сергей Собянин запретил посещать рестораны непривитым, людям без антител или свежего ПЦР-теста с 28 июня.
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