14:15 (мск), источник: Аргументы и факты
Когда запустят туры в Египет и сколько будет стоить путевка?
Российские авиакомпании и туроператоры рассказали, когда они готовы запустить перелеты на курорты Египта.
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8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на прямые рейсы на курорты Египта, действовавший с 2015 года. Также на время ограничений полетов туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продажи путевок в республику, за исключением Каира. Это положение тоже утратило силу.
Крупные туроператоры, в том числе ANEX Tour, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel уже готовы предлагать туристам путевки на курорты Египта на чартерных рейсах из Москвы и регионов. Они смогут открыть продажи туров сразу, как только получат необходимые разрешения от Оперативного штаба и Росавиации, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Срок запуска туристических программ в Египет зависит от оперативности выдачи допусков на чартерные рейсы, сообщила «Ведомостям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, полетные программы будут сформированы в течение 7−14 дней после получения допусков.
Объем чартерных рейсов на курорты Египта, а также условия допуска пассажиров на рейсы определят Оперштаб и Росавиация на заседании. Его дата пока не определена.
По данным источника «Ведомостей» в правительстве, заседание состоится 14 или 16 июля. Оперштаб изучит эпидемиологическую обстановку в Египте и от нее будет зависеть решение о дате возобновления рейсов.
Ранее Ломидзе рассказала ТАСС, что чартерные рейсы в Египет могут возобновить уже в июле. По ее словам, расписание рейсов будет сформировано в ближайшие
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В S7 изданию заявили, что готовы возобновить полеты в Египет и уже получают допуски. Перевозчик запросит разрешение на полеты у властей после того, как сформирует полетную программу.
Разрешения на полеты от Росавиации и Оперштаба также ожидают в авиакомпаниях «Россия» и Azur Air.
В «Аэрофлоте» сообщили, что не выполняют чартерные рейсы на египетские курорты.
Минимальная стоимость туров на египетские курорты на неделю составит 30 тыс. рублей на человека и 50−60 тыс. рублей на двоих, поделился мнением с «Ведомостями»
По прогнозу Ломидзе, стоимость путевок будет примерно соответствовать показателю 2015 года: $300−500 (22,3 — 37,2 ты. рублей) на человека на неделю в трехзвездочный отель с питанием «все включено».
При этом в АТОР отмечают, что точных цен туроператоры не называют, так как пока не ясно, сколько рейсов разрешат и кто их будет выполнять. Однако большинство компаний намерены установить более низкую цену на тур с чартерным перелетом, чем с полетом на регулярном рейсе (сейчас осуществляются в Каир).
В Tez Tour сообщили, что туры с авиаперелетом на чартерных рейсах будет ориентировочно стоить от 33 000 руб. на человека (размещение на семь ночей в двухместном номере четырехзвездочного отеля с питанием «все включено»). Это на девять тысяч дешевле, чем сейчас стоит самый дешевый тур с перелетом на регулярных рейсах.
В «Интуристе» аналогичный тур, но с размещением в отеле три звезды будет стоить примерно от 50 тыс. рублей на двоих. На базе регулярных рейсов путевка стоит на семь тысяч дороже.
В компании PAC Group предполагают, что цены на их туры в Египет на базе чартерных рейсов будут стоить так и на базе регулярных перелетов: примерно от 80 тыс. рублей на двоих взрослых на неделю. При этом с конца сентября стоимость пакетов этого туроператора в Египет, скорее всего, начнет дорожать.