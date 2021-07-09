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14:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда запустят туры в Египет и сколько будет стоить путевка?

Российские авиакомпании и туроператоры рассказали, когда они готовы запустить перелеты на курорты Египта.

Источник: AP 2021

8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на прямые рейсы на курорты Египта, действовавший с 2015 года. Также на время ограничений полетов туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продажи путевок в республику, за исключением Каира. Это положение тоже утратило силу.

Когда туроператоры начнут продавать туры в Египет?

Крупные туроператоры, в том числе ANEX Tour, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel уже готовы предлагать туристам путевки на курорты Египта на чартерных рейсах из Москвы и регионов. Они смогут открыть продажи туров сразу, как только получат необходимые разрешения от Оперативного штаба и Росавиации, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Срок запуска туристических программ в Египет зависит от оперативности выдачи допусков на чартерные рейсы, сообщила «Ведомостям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, полетные программы будут сформированы в течение 7−14 дней после получения допусков.

Когда запустят чартерные рейсы в Египет?

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Объем чартерных рейсов на курорты Египта, а также условия допуска пассажиров на рейсы определят Оперштаб и Росавиация на заседании. Его дата пока не определена.

По данным источника «Ведомостей» в правительстве, заседание состоится 14 или 16 июля. Оперштаб изучит эпидемиологическую обстановку в Египте и от нее будет зависеть решение о дате возобновления рейсов.

Ранее Ломидзе рассказала ТАСС, что чартерные рейсы в Египет могут возобновить уже в июле. По ее словам, расписание рейсов будет сформировано в ближайшие неделю-две.

Какие авиакомпании возобновят чартерные рейсы в Египет?

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили о получении допуска к полетам в Египет, пишет РБК. В компании рассмотрят возможность возобновления рейсов в ближайшее время.

В S7 изданию заявили, что готовы возобновить полеты в Египет и уже получают допуски. Перевозчик запросит разрешение на полеты у властей после того, как сформирует полетную программу.

Разрешения на полеты от Росавиации и Оперштаба также ожидают в авиакомпаниях «Россия» и Azur Air.

В «Аэрофлоте» сообщили, что не выполняют чартерные рейсы на египетские курорты.

Сколько будут стоить туры?

Минимальная стоимость туров на египетские курорты на неделю составит 30 тыс. рублей на человека и 50−60 тыс. рублей на двоих, поделился мнением с «Ведомостями» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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По прогнозу Ломидзе, стоимость путевок будет примерно соответствовать показателю 2015 года: $300−500 (22,3 — 37,2 ты. рублей) на человека на неделю в трехзвездочный отель с питанием «все включено».

При этом в АТОР отмечают, что точных цен туроператоры не называют, так как пока не ясно, сколько рейсов разрешат и кто их будет выполнять. Однако большинство компаний намерены установить более низкую цену на тур с чартерным перелетом, чем с полетом на регулярном рейсе (сейчас осуществляются в Каир).

В Tez Tour сообщили, что туры с авиаперелетом на чартерных рейсах будет ориентировочно стоить от 33 000 руб. на человека (размещение на семь ночей в двухместном номере четырехзвездочного отеля с питанием «все включено»). Это на девять тысяч дешевле, чем сейчас стоит самый дешевый тур с перелетом на регулярных рейсах.

В «Интуристе» аналогичный тур, но с размещением в отеле три звезды будет стоить примерно от 50 тыс. рублей на двоих. На базе регулярных рейсов путевка стоит на семь тысяч дороже.

В компании PAC Group предполагают, что цены на их туры в Египет на базе чартерных рейсов будут стоить так и на базе регулярных перелетов: примерно от 80 тыс. рублей на двоих взрослых на неделю. При этом с конца сентября стоимость пакетов этого туроператора в Египет, скорее всего, начнет дорожать.

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