13:57 (мск), источник: Коммерсантъ
На пляжах Анапы замечено скопление божьих коровок
Пользователи социальных сетей выкладывают видеоролики о скоплении на пляжах Анапы божьих коровок.
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В региональном управлении Россельхознадзора пояснили «Ъ», что борьба с такими насекомыми, как божьи коровки, не относится к компетенции ведомства.
В администрации
Видеосюжеты о нашествии божьих коровок в Анапе появлялись в социальных сетях и в прошлые курортные сезоны.
Видео снято в микрорайоне Высокий берег в июне 2020 года.
Анна Перова, Краснодар