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13:57 (мск), источник: Коммерсантъ

На пляжах Анапы замечено скопление божьих коровок

Пользователи социальных сетей выкладывают видеоролики о скоплении на пляжах Анапы божьих коровок.

В региональном управлении Россельхознадзора пояснили «Ъ», что борьба с такими насекомыми, как божьи коровки, не относится к компетенции ведомства.

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В администрации города-курорта Анапа пояснили, что вылет насекомых действительно произошел на нескольких пляжах. «Никакой чрезвычайной ситуации нет, обычная летняя история», — пояснил собеседник «Ъ».

Видеосюжеты о нашествии божьих коровок в Анапе появлялись в социальных сетях и в прошлые курортные сезоны.

Видео снято в микрорайоне Высокий берег в июне 2020 года.

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Анна Перова, Краснодар

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