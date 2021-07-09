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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Попова: привитые не могут распространять коронавирус

Человек, сделавший прививку от COVID-19, не распространяет коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». На сегодня, 9 июля, в России первым компонентом вакцины привиты около 30 млн человек.

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Источник: РИА "Новости"

«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

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Попова также назвала наиболее уязвимую возрастную группу. «Весь набор инструментов на сегодняшний день уже известен, мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей, а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются в нерабочее время», — отметила она.

Ранее Попова заявила о необходимости массовой вакцинации россиян от коронавируса. По ее словам, это необходимо, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с инфекцией. Кремль считает эту задачу труднодостижимой.

С начала июля в России ежедневно выявляют 23−25 тыс. заражений COVID-19. По сравнению с началом июня, когда выявляли 8−9 тыс. заболевших, показатель вырос больше чем в два раза.

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