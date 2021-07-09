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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Братья из Италии вырастили самую крупную вишню в мире

Их семья растит вишневый сад больше ста лет.

Фермеры Альберто и Джузеппе Россо из Италии вырастили самую большую вишенку в мире, сообщает la Repubblica.

Ягода крупноплодного сорта «кармен» весит больше 33 грамм. Она выросла на ферме в коммуне Печетто-Торинезе недалеко от Турина. По словам Россо, их семья выращивает вишни более века.

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Братья рассказали, что на их деревьях всегда росли очень крупные вишни, а в последние годы они достигли рекордных размеров. Но только недавно Россо решились подать официальную заявку в Книгу рекордов Гиннеса и получили соответствующий сертификат.

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Анна Лысенко

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