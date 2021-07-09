15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордную сумму
Набросок «Голова медведя» ушел с молотка за 12,2 млн долларов
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В Лондоне на торгах, проведенных аукционным домом Christie's, был продан набросок Леонардо да Винчи «Голова медведя». Сообщается, что рисунок ушел с молотка за 8,8 млн фунтов стерлингов (12,2 млн долларов), что является рекордом для рисунков да Винчи.
Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда рисунок «Лошадь и всадник» купили за 8,1 миллиона фунтов стерлингов (11,5 млн долларов).
«Голова медведя» представляет собой набросок, выполненный серебряным карандашом на бумаге
Ранее набросок с изображением головы медведя выставлялся в различных музеях мира.
Считается, что этот набросок и еще три рисунка животных, сделанных с натуры, являлись частью коллекции из одного или нескольких альбомов для зарисовок.
Екатерина Гура