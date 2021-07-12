На фоне роста числа заразившихся глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса всех россиян. Власти регионов видят вакцинацию единственным способом победить пандемию коронавируса и справиться с инфекцией.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
С помощью проведенного исследования на проекте Новоcти Mail.ru удалось выяснить, как россияне относятся к вакцинации, почему сделали или не будут делать прививку от коронавируса.
29% участников опроса прошли вакцинацию, 40% не вакцинированы или не собираются вакцинироваться от коронавируса, еще 20% пользователей пока не определились со своим отношением к вакцинации.
Новости Mail.Ru подробнее узнали и о причинах отказа от вакцинации от коронавируса. Подавляющее большинство из тех, кто не проходил вакцинацию и не собирается, а именно 43% пользователей, опасается побочных эффектов от прививки, еще 21,5% не верит в эффективность доступных вакцин, 18% пользователей не видят личной необходимости в вакцинировании и по 5% отвечающих рассказали о имеющемся у них медотводе или желании привиться зарубежным вариантом вакцины.
Почти 63% из тех, кто не прошел вакцинацию, не согласятся вакцинироваться ни при каких дополнительных ограничениях и запретах, 17% россиян будут готовы пройти вакцинацию только при полном локдауне для непривитых, 16% пользователей назвали потерю работы без отсутствия вакцины как возможную причину для вакцинации от коронавируса. Среди других запретов, которые могли бы сподвигнуть россиян поставить вакцину, назвали запрет на различные поездки по России и зарубеж, ограничения в походы в магазины и запрет на передвижение на общественном транспорте (8%, 4% и 3% соответственно).
Среди факторов, по которым россияне все-таки решили пройти вакцинацию, называли уверенность в эффективности введенной вакцины (58%), еще 17% не хотят попадать под ограничения, 13,5% россиян работают в сфере, где вакцинация является обязательным условием труда.
На вопрос, нужно ли вводить отдельные ограничения для тех, кто не собирается вакцинироваться, большинство россиян (71%) заявили, что ограничения для непривитых вводить не стоит, так как это личное дело каждого, 20% россиян видят угрозу для окружающих в отказе от вакцинации и голосовали за введение ограничений непривитым, 9% затруднились ответить на данный вопрос.
Из ответивших на вопросы о вакцинации 40% пользователей никогда не болели коронавирусом, 22% переболели и зарегистрированы как переболевшие, еще 13% респондентов не обращались за медицинской помощью, но переболели коронавирусной инфекцией дома, остальные не смогли дать точного ответа.
Исследование проводилось с 29 июня по 6 июля на проекте Новости Mail.ru. В его ходе было опрошено около 78,6 тысяч респондентов из 49 регионов России. 56,2% участников исследования составили мужчины, 43,8% — женщины.
Напомним, что в ряде регионов России уже введена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. В Москве компании из ряда отраслей, в том числе общепита, торговли и транспорта, должны вакцинировать не менее 60% сотрудников до 15 августа. Жители столицы, которые не привились от коронавируса, также не могут посещать кафе и рестораны (за исключением летних веранд до 1 августа), не могут получить плановую медицинскую помощь и прийти на личный прием к мировым судьям. В то же время власти заявляют об отсутствии необходимости новых ограничений, если все привьются от коронавируса.
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