«Наличные правят миром»: Sotheby’s не удалось продать бриллиант за криптовалюту

Редкий бриллиант грушевидной формы, который мог стать первой драгоценностью, проданной на аукционе Sotheby’s за криптовалюту, ушел с торгов за 95,1 млн гонконгских долларов (около $12,2 млн). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Ранее, в июне, Sotheby’s объявил, что впервые в истории примет биткоины и эфиры в качестве платы за бриллиант весом 101,38 карата, получивший название The Key 10138. Драгоценность была единственным лотом на аукционе, который прошел в Гонконге в живом режиме.
«Это поистине символический момент. Самый древний и знаковый знаменатель стоимости теперь может быть впервые приобретен за новейшую универсальную валюту человечества», — отмечала председатель Sotheby’s Asia Патти Вонг.
Впрочем, аукционный дом был готов продать бриллиант и за обычные деньги, чем воспользовался победитель торгов. Как пишет Bloomberg, в результате лот ушел по цене ниже эстимейта в $15 млн, а в ходе аукциона было сделано «не больше дюжины ставок». «Наличные по-прежнему правят миром», — констатирует агентство.
Криптовалюту при этом начинает принимать все больше аукционных домов. Сам Sotheby’s ранее заявлял, что примет биткоины и эфир за работу Бэнкси Love is the Air. Phillips был готов продать за криптовалюту другое произведение уличного художника — Laugh Now Panel A.