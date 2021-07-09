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17:32 (мск), источник: Forbes

«Наличные правят миром»: Sotheby’s не удалось продать бриллиант за криптовалюту

Аукционному дому Sotheby’s не удалось продать редкий бриллиант за криптовалюту. Ранее он объявил, что впервые в истории примет биткоины и эфир в качестве платы за драгоценность, однако победитель торгов заплатил за нее гонконгскими долларами.

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Редкий бриллиант грушевидной формы, который мог стать первой драгоценностью, проданной на аукционе Sotheby’s за криптовалюту, ушел с торгов за 95,1 млн гонконгских долларов (около $12,2 млн). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Ранее, в июне, Sotheby’s объявил, что впервые в истории примет биткоины и эфиры в качестве платы за бриллиант весом 101,38 карата, получивший название The Key 10138. Драгоценность была единственным лотом на аукционе, который прошел в Гонконге в живом режиме.

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«Это поистине символический момент. Самый древний и знаковый знаменатель стоимости теперь может быть впервые приобретен за новейшую универсальную валюту человечества», — отмечала председатель Sotheby’s Asia Патти Вонг.

Впрочем, аукционный дом был готов продать бриллиант и за обычные деньги, чем воспользовался победитель торгов. Как пишет Bloomberg, в результате лот ушел по цене ниже эстимейта в $15 млн, а в ходе аукциона было сделано «не больше дюжины ставок». «Наличные по-прежнему правят миром», — констатирует агентство.

Криптовалюту при этом начинает принимать все больше аукционных домов. Сам Sotheby’s ранее заявлял, что примет биткоины и эфир за работу Бэнкси Love is the Air. Phillips был готов продать за криптовалюту другое произведение уличного художника — Laugh Now Panel A.

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