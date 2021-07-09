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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Херсоне за несколько часов построили церковь из пенопласта

Пилотный проект.

В украинском городе Херсон новую церковь построили из пенополистирола — материала, который применяют как утеплитель.

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На работу потратили всего несколько часов. Уже нарезанный пенопласт укладывали на цементный фундамент. Затем его начали покрывать цементной штукатуркой.

«Храм строится по новой для нас современной технологии», — сообщил в соцсетях Иоанн Замараев, секретарь Херсонской епархии. Он назвал новый храм пилотным проектом.

«Если в будущем технология себя оправдает, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения там, где этого потребуют обстоятельства», — добавил Замараев.

Закончить все работы хотят до конца 2021 года.

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