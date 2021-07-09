18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Херсоне за несколько часов построили церковь из пенопласта
Пилотный проект.
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В украинском городе Херсон новую церковь построили из пенополистирола — материала, который применяют как утеплитель.
На работу потратили всего несколько часов. Уже нарезанный пенопласт укладывали на цементный фундамент. Затем его начали покрывать цементной штукатуркой.
«Храм строится по новой для нас современной технологии», — сообщил в соцсетях Иоанн Замараев, секретарь Херсонской епархии. Он назвал новый храм пилотным проектом.
«Если в будущем технология себя оправдает, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения там, где этого потребуют обстоятельства», — добавил Замараев.
Закончить все работы хотят до конца 2021 года.
Анна Лысенко