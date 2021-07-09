19:01 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Якутии мама-собака привела людей к щенку, провалившемуся в яму с битумом
Малыш больше суток пролежал в вязком веществе.
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В селе Намцы (Намский улус, Якутия) собака позвала на помощь людей, чтобы спасти своего погибающего щенка.
Как оказалось, это произошло на базе дорожников в субботу 3 июля. Рабочий Егор Егоров заметил, что одна из местных собак стала странно себя вести: она металась из стороны в сторону, лаяла — как будто звала на помощь. Мужчина последовал за собакой и уже через минуту оказался у ямы с битумом, рядом с которой лежал маленький щенок.
Малыш, которому на вид было полтора месяца, лежал около ямы весь покрытый черным вязким веществом. Егоров сразу позвонил зоозащитникам, и вскоре ему на помощь приехал владелец местного приюта для собак Василий Крымков вместе со своим братом.
«Казалось, щенок провел в яме очень долго, примерно сутки или двое, — рассказал Крымков. — Битум пропитал всю шерсть, до самой кожи. Он был как живая мумия, едва мог тихо плакать, еле поскуливал. Такой слабый писк, почти не подавал признаков жизни».
Мужчины вытащили щенка из ямы и стали усердно его отмывать — сначала в ванне из солярки, а затем в реке. Все это время
После спасательной операции малышку (щенок оказался девочкой) напоили молоком и забрали в приют. На всякий случай ветеринар сделал ей витаминный укол, так что теперь здоровью собаки ничего не угрожает. А уже через пару дней крошку планируют «усыновить» ее новые хозяева — семья из Якутска. Надеемся, в новом доме собака забудет о тех ужасах, что ей пришлось пережить на улице.