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19:01 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Якутии мама-собака привела людей к щенку, провалившемуся в яму с битумом

Малыш больше суток пролежал в вязком веществе.

В селе Намцы (Намский улус, Якутия) собака позвала на помощь людей, чтобы спасти своего погибающего щенка.

Как оказалось, это произошло на базе дорожников в субботу 3 июля. Рабочий Егор Егоров заметил, что одна из местных собак стала странно себя вести: она металась из стороны в сторону, лаяла — как будто звала на помощь. Мужчина последовал за собакой и уже через минуту оказался у ямы с битумом, рядом с которой лежал маленький щенок.

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Малыш, которому на вид было полтора месяца, лежал около ямы весь покрытый черным вязким веществом. Егоров сразу позвонил зоозащитникам, и вскоре ему на помощь приехал владелец местного приюта для собак Василий Крымков вместе со своим братом.

«Казалось, щенок провел в яме очень долго, примерно сутки или двое, — рассказал Крымков. — Битум пропитал всю шерсть, до самой кожи. Он был как живая мумия, едва мог тихо плакать, еле поскуливал. Такой слабый писк, почти не подавал признаков жизни».

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Мужчины вытащили щенка из ямы и стали усердно его отмывать — сначала в ванне из солярки, а затем в реке. Все это время мама-собака не отходила от своих спасителей: «Скулила от радости, облизывала нам руки, благодарила. Мамино сердце… что тут еще добавить».

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После спасательной операции малышку (щенок оказался девочкой) напоили молоком и забрали в приют. На всякий случай ветеринар сделал ей витаминный укол, так что теперь здоровью собаки ничего не угрожает. А уже через пару дней крошку планируют «усыновить» ее новые хозяева — семья из Якутска. Надеемся, в новом доме собака забудет о тех ужасах, что ей пришлось пережить на улице.

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