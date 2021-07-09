В Краснодарском крае разрешили заселять в отели после первой прививки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», который определяет правила приема туристов отелями и санаториями региона. Теперь заселиться в них можно при наличии справки о первом уколе вакциной от COVID-19.
В июле для заселения туристам нужно предоставить один из этих документов:
Ранее для заезда туристам недостаточно было справки об уколе одной дозой вакцины, требовался сертификат о прохождении курса вакцинации.
C 1 августа требования ужесточаются. Отрицательного ПЦР-теста становится недостаточно: если у приезжего есть только он, то турист обязан подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации и самостоятельно в течение трех дней с момента заселения пойти на прививочный пункт и сделать укол.
Туристы, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первого укола, и не пройдут вакцинацию на месте в течение трех дней, могут столкнуться со штрафом в 30 тыс. руб., сообщили власти региона.
После того как власти Краснодарского края начали вводить ограничения для туристов, туроператоры сообщили о том, что туристы начали массово отменять бронирования на курорты черноморского побережья. В Ассоциации туроператоров сообщали, что туры захотели отменить примерно 30% туристов, планировавших приехать в июле, и более 70% тех, кто бронировал места на август.
В первой версии ограничений заселение в гостиницы было допущено лишь для привитых, и до августа — по отрицательному ПЦР-тесту. После того как власти Краснодарского края объявили о первой группе ограничений, Российский союз туриндустрии попросил регион разрешить заселяться и переболевшим туристам. С таким же предложением к правительству региона обратилась и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В итоге переболевшим тоже разрешили останавливаться в Краснодарском крае.