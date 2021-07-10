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01:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские мошенники добрались до космонавта на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал РИА Новости, как телефонные мошенники смогли дозвониться на Международную космическую станцию (МКС).

Источник: Reuters

По его словам, злоумышленники представились сотрудниками банка. «Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — заявил Новицкий.

В ходе прямого включения с МКС в рамках международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 космонавт отметил, что его не пытались взломать напрямую. Он считает, что у него много ценной информации, поэтому до него добрались мошенники.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка трех миллиардов рублей. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Количество мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 40 процентов и превысило 237 тысяч.

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