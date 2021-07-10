01:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Российские мошенники добрались до космонавта на МКС
Российский космонавт Олег Новицкий рассказал РИА Новости, как телефонные мошенники смогли дозвониться на Международную космическую станцию (МКС).
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По его словам, злоумышленники представились сотрудниками банка. «Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — заявил Новицкий.
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