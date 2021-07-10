Эксперт заявила, что переболевшие COVID-19 больше подвержены негативному воздействию жары

«Жара точно хуже влияет [на переболевших ковидом], потому что печень еще свою работу не восстановила. Потливость, слабость, усталость — все жалуются в основном на это», — сказала эксперт.
Она рекомендует недавно переболевшим коронавирусной инфекцией избегать обезвоживания на жаре, не выходить из дома без головного убора, отдыхать в тени.
«На жаре закрывать все открытые части тела, без шляпы не выходить из дома. Защищаться мазями от загара, на солнце открытом не бывать. И самое главное в этой ситуации — водно-солевой обмен, то есть восстановить работу почек, сердца и легких. Все это очень хорошо восстанавливается, если мы маленькими глотками пьем воду, желательно два литра в день, потихонечку. Мы потеем много на жаре, важно, чтобы не было обезвоживания. Потому что как только начинается обезвоживание, начинается интоксикация, естественно состояние ухудшается», — предупредила доктор.
После коронавируса можно, по ее словам, купаться в открытых водоемах, если человек хорошо себя чувствует.
«Я всегда говорю: все можно, если человек здоровый, если у него отрицательный тест и он чувствует себя хорошо. Если он чувствует себя плохо, контраст температур — плохо», — подчеркнула доктор.
Отвечая на вопрос об опасности перепада температур при использовании кондиционера, она отметила, что следует правильно его настроить.
«Кондиционер должен быть настроен правильно — на 24 градуса. Тогда это не холод, а это нормальная температура, ее организм воспринимает совершенно адекватно и заболеть при такой температуре не может», — сказала терапевт.
Что касается отдыха на природе, врач советует отдыхать в тени и использовать влажную ткань для охлаждения.
«Если даже мы находимся где-то, то в тени, и желательно мокрую хлопковую простынь с собой иметь и макать ее в воду водоема, отжимать и на себя надевать, но так, чтобы не простудиться, знаете коварности холода и тепла. Тут надо очень аккуратно все делать», — отметила она.