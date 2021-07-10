11:34 (мск), источник: ТАСС
В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за эпидемию
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов
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Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 102 летальных исхода в
В частности, за сутки было выявлено 2 487 случаев заражения в Московской области, 1 978 — в
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 17 750. Всего уже выздоровели 5 182 837 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 981 пациент в Московской области, 389 — в Нижегородской области, 365 — в Свердловской области, 358 — в Воронежской области, 301 — в Пермском крае.
В настоящее время в России болеют 433 210 человек.
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 694 против 6 643 днем ранее. Всего в городе с начала эпидемии выявили 1 423 828 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,4%.
За сутки в городе было зарегистрировано 108 летальных случаев, всего, по данным штаба, умерли 23 538 человек.
Были выписаны по выздоровлению 7 035 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 221 766 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 178 524 человека.