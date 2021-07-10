12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый дорогой бургер в мире оценили в 5 тысяч евро
Он покрыт сусальным золотом.
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В Нидерландах создали самый дорогой бургер в мире из элитной говядины вагю, икры белуги, камчатского краба, хамона, белого трюфеля и других ингредиентов
Стоит такое блюдо «всего лишь» 5 тысяч евро, сообщает Oddity Central.
Бургер под названием «Золотой мальчик» (Golden Boy) презентовали в ресторане De Daltons. Идея нестандартного блюда пришла в голову владельцу заведения Роберту Яну де Вину. Просматривая кулинарные рекорды в Интернете, де Вин прочел о бургере стоимостью 5 тысяч долларов, созданном еще в 2011 году в США. Но тот «бутерброд» весил 352 килограмма и был рассчитан на целую толпу.
Де Вин решил, что побьет рекорд американцев, но при этом создаст бургер стандартного размера. Методом проб и ошибок он подобрал самые подходящие компоненты среди деликатесов.
Для придания особого вкуса бургер пропитали дымом с виски.
Первый бургер «Золотой мальчик» успешно продали, а вырученные средства потратили на благотворительность. Тем временем ресторан принимает новые заказы. Всем желающим попробовать самый дорогой бургер в мире нужно сделать заказ минимум за 2 недели и внести залог в размере 550 евро.
Анна Лысенко