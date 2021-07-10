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13:16 (мск), источник: ТАСС

Представитель МакSим сообщила, что самочувствие певицы улучшилось

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Певица Марина Максимова (МакSим) чувствует себя немного лучше, однако ее состояние остается стабильно тяжелым, сообщила ТАСС в субботу ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

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Источник: РИА "Новости"

«Марине действительно немножко получше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Про вывод с аппарата [искусственной вентиляции легких] речи пока не идет», — рассказала она.

Богушевская отметила, что про положительную динамику пока что говорить рано.

Ранее 38-летняя певица сообщила подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

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