Представитель МакSим сообщила, что самочувствие певицы улучшилось

«Марине действительно немножко получше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Про вывод с аппарата [искусственной вентиляции легких] речи пока не идет», — рассказала она.
Богушевская отметила, что про положительную динамику пока что говорить рано.
Ранее 38-летняя певица сообщила подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.
19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.