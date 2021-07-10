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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Страус-отец показал детям, как переходить дорогу (видео)

12 малышей усвоили урок.

Серфер из Австралии снял забавную сцену в национальном парке Дхилба Гаеранда-Иннес на юге Австралии.

Перед его автомобилем на дорогу вышел страус эму, а за ним — многочисленное потомство. Гордый отец промаршировал через асфальт, а цыплята просеменили следом. Сперва страусят было девять, но когда серфер вышел из авто, чтобы снять сцену поближе, на дорогу выскочили еще три цыпленка.

@lukapfister0

Don’t see this everyday

♬ wait m83 - ✧･ﾟ: *✧･ﾟ:*

Как известно, страусиха только высиживает яйца, а заботится о птенцах в основном отец. Он сопровождает потомство до четырехмесячного возраста, пока птенцы не научатся сами добывать себе пищу.

Анна Лысенко

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