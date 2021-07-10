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20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине подняли со дна «катер Брежнева»

На Украине со дна Черного моря в Одесском порту подняли затонувший катер «Буревестник», в советские времена известный как катер советского лидера Леонида Брежнева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Источник: ВМС ВСУ

Операцию осуществили в рамках военных учений Sea Breeze, судно со дна поднимали силами водолазов из Украины и США. Остатки затонувшего корабля мешали и создавали проблемы для судоходства в гавани.

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Ранее в субботу, 10 июля, на Украине закончились масштабные военные учения с участием НАТО Sea Breeze. Они продолжались с 28 июня.

Судно затонуло в 2016 году. Остальные три корабля, построенные по аналогичному проекту, сняли с эксплуатации в 1982-м, 1996-м (затонул через два года) и 2000-м соответственно.

«Буревестник» — изначально пограничный сторожевой корабль специальной службы. По проекту 360 в 1960-х было построено четыре таких катера. Корабли были переделаны для путешествий VIP-персон, в том числе высшего советского руководства. В 70-х годах прошлого века на катере любил проводить отдых Брежнев.

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