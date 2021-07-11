02:38 (мск), источник: Life.ru
В Госдуме предложили способ упростить вакцинацию от коронавируса
Депутат Сергей Кривоносов намерен поднять этот вопрос в ближайшее время.
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Гражданам России следует дать возможность делать прививки обоими компонентами вакцины от коронавируса в любом удобном регионе. С такой инициативой планирует выступить депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
«Нужно ситуацию исправить и сделать, чтобы людям было удобно и чтобы они в любом месте могли поставить вторую вакцину. Мы обязаны сделать все, чтобы было комфортно нашим гражданам», — сказал депутат в беседе с Ura.ru.
Отмечается, что парламентарий обещает поднять этот вопрос в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что на курорты Кубани с 1 августа пустят непривитых россиян, но с условием. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии