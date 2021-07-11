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08:50 (мск), источник: ТАСС

Собянин сообщил, что Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

По словам мэра, в городе фиксируется небольшое снижение заболеваемости COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу, наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», — сказал он.

Собянин также сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса В Москве ежедневно проходят до 30 тыс. человек.

«Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. (в день), вторая сегодня составляет 20−30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс.», — сказал мэр города.

По его словам, мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки.

«Мы уже заранее подготовились к тому, что вот эти два направления вакцинации первым и вторым компонентом где-то сойдутся в пике. Нам нужно выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому», — добавил Собянин. Всего в столице около 110 тыс. человек в день прививаются от коронавируса.

О вакцинации мигрантов

Глава города также отметил достаточно большой интерес трудовых мигрантов и граждан из-за рубежа к вакцинации от коронавируса.

«Вначале мы в порядке тестирования проводили вакцинацию только в организованной группе мигрантов — это в Сахарове, на “Садоводе”. Сейчас открыли целый ряд других пунктов. Самый мощный в “Лужниках”. Еще 25 пунктов платной прививки в наших поликлиниках. Информация о них также имеется. Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых достаточно большое количество сконцентрировано мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину», — сказал Собянин.

Сделать прививку мигранты могут однокомпонентной вакциной «Спутник лайт».

Стоимость услуг по вакцинации в Москве составляет 1,3 тыс. рублей. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.

О ситуации с коронавирусом в Москве

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 423 828 случаев заражения, из них 5 694 за последние сутки. Выздоровели 1 221 766 человек, умерли 23 538.

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