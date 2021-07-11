08:50 (мск), источник: ТАСС
Собянин сообщил, что Москва прошла пиковые значения по коронавирусу
По словам мэра, в городе фиксируется небольшое снижение заболеваемости COVID-19.
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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу, наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», — сказал он.
«Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. (в день), вторая сегодня составляет 20−30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс.», — сказал мэр города.
«Мы уже заранее подготовились к тому, что вот эти два направления вакцинации первым и вторым компонентом
О вакцинации мигрантов
Глава города также отметил достаточно большой интерес трудовых мигрантов и граждан
«Вначале мы в порядке тестирования проводили вакцинацию только в организованной группе мигрантов — это в Сахарове, на “Садоводе”. Сейчас открыли целый ряд других пунктов. Самый мощный в “Лужниках”. Еще 25 пунктов платной прививки в наших поликлиниках. Информация о них также имеется. Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых достаточно большое количество сконцентрировано мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину», — сказал Собянин.
Стоимость услуг по вакцинации в Москве составляет 1,3 тыс. рублей. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.
О ситуации с коронавирусом в Москве
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 423 828 случаев заражения, из них 5 694 за последние сутки. Выздоровели 1 221 766 человек, умерли 23 538.