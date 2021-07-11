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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 25 033 заразившихся коронавирусом

За прошедший день в России зарегистрировали 25 033 случая заражения коронавирусом. Это на 0,2% меньше, чем накануне (25 082). Общее число заболевших выросло до 5 783 333.

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11:56 (мск)За последние сутки в Москве выявлено 5410 случаев коронавируса
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Источник: РИА "Новости"

За день в России умерли 749 заболевших, что на 0,40% меньше, чем накануне (752). Общее число умерших достигло 143 002. За сутки выздоровели 17 382 человека, всего — 5 200 219.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 5410 (1 429 238 с начала пандемии),
  • Московская область — 2511 (342 446),
  • Санкт-Петербург — 2007 (489 928),
  • Нижегородская область — 525 (129 901),
  • Воронежская область — 430 (94 672).

За день в России умерли 749 заболевших, что на 0,40% меньше, чем накануне (752). Общее число умерших достигло 143 002. За сутки выздоровели 17 382 человека, всего — 5 200 219.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 110 (23 648 за все время),
  • Санкт-Петербург — 103 (17 495),
  • Нижегородская область — 29 (4513),
  • Иркутская область — 29 (3052),
  • Краснодарский край — 21 (3661),
  • Пензенская область — 21 (1227).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил увеличивать темпы вакцинации от коронавируса в стране. Минздрав советует нарастить темпы вакцинации, в частности, во Владимирской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Среди субъектов РФ по количеству вакцинировавшихся по-прежнему с большим отрывом идут Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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