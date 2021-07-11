В России за сутки выявили 25 033 заразившихся коронавирусом

За день в России умерли 749 заболевших, что на 0,40% меньше, чем накануне (752). Общее число умерших достигло 143 002. За сутки выздоровели 17 382 человека, всего — 5 200 219.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день в России умерли 749 заболевших, что на 0,40% меньше, чем накануне (752). Общее число умерших достигло 143 002. За сутки выздоровели 17 382 человека, всего — 5 200 219.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил увеличивать темпы вакцинации от коронавируса в стране. Минздрав советует нарастить темпы вакцинации, в частности, во Владимирской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Среди субъектов РФ по количеству вакцинировавшихся по-прежнему с большим отрывом идут Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.